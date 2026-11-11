Stato, economia e libertà: a Milano torna “L’Italia dei liberali”, due giorni di incontri e dibattiti

Dopo il debutto a Roma, “L’Italia dei liberali” fa tappa a Milano con una nuova edizione dedicata al rapporto tra Stato, economia e libertà. Venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026, la sede di Assoedilizia, in Largo Augusto 8, ospiterà due giornate di incontri e dibattiti per discutere alcune delle questioni centrali del Paese: dal ruolo dello Stato nell’economia alla libertà d’impresa, dalle trasformazioni tecnologiche alle sfide culturali e geopolitiche. La manifestazione è promossa dal think tank “L’Italia dei liberali” insieme a Straborghese Edizioni. Alla guida del comitato organizzativo c’è il presidente ed editore Federico Bini, che punta a fare della rassegna un luogo di confronto e approfondimento sul pensiero liberale, coinvolgendo esponenti del mondo politico, economico, culturale e delle nuove generazioni.

Meno statalismo e più spazio all’economia reale

Il filo conduttore della seconda edizione è la necessità di ripensare il rapporto tra istituzioni, mercato e libertà individuale. Tra gli obiettivi indicati dagli organizzatori ci sono la riduzione dello statalismo, la valorizzazione delle energie produttive e la difesa della libertà d’impresa, in un contesto in cui, secondo i promotori, questo principio è sottoposto a nuove pressioni. La scelta di Milano non è casuale. Cuore economico e finanziario del Paese, la città vanta anche una lunga tradizione liberale, tanto sul piano politico quanto su quello editoriale. Un patrimonio che la manifestazione intende riportare al centro del dibattito, mettendo in dialogo esperienze e generazioni diverse.

Dalla politica al capitalismo, il programma di venerdì

La prima giornata si aprirà con l’intervento di Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia Milano, dedicato al ruolo dell’associazione e ai principi liberali. Seguirà un’intervista di Federico Bini a Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Spazio poi al confronto sul futuro di Forza Italia, con la partecipazione dei parlamentari Deborah Bergamini, Alessandro Cattaneo e Raffaele Nevi, insieme a Giulio Gallera e Fabrizio De Pasquale. Il programma proseguirà con un dialogo sul capitalismo italiano che vedrà protagonisti i professori Fulvio Coltorti e Marco Vitale. Un altro appuntamento sarà dedicato alle trasformazioni del rapporto tra Stato e mercato nell’era dell’intelligenza artificiale, con gli interventi dei professori Sergio Belardinelli e Riccardo Puglisi. A chiudere la giornata sarà una tavola rotonda con giovani manager, chiamati a discutere di burocrazia, meritocrazia e delle condizioni necessarie per favorire la crescita, valorizzando competenze e capacità imprenditoriali.

Scuola, geopolitica e cultura liberale nella giornata di sabato

La seconda giornata, sabato 14 novembre, inizierà alle 10.30 con un’esposizione di libri e una rassegna stampa. Tra i primi appuntamenti ci sarà il dibattito “Libera scuola in libero Stato”, dedicato alla libertà educativa, con Suor Anna Monia Alfieri. Il programma affronterà poi i temi della geopolitica con un panel dal titolo “L’Islam radicale minaccia nel cuore dell’Europa”, al quale prenderanno parte Corrado Besozzi, Matteo Carnieletto, Ludovico Festa, Carlo Panella e altri ospiti. È inoltre prevista la presentazione del libro di Fabrizio Pagani sul confronto tra Stato e mercato, con la partecipazione di Corrado Passera, già ministro e banchiere. Nel pomeriggio saranno presentati due volumi dedicati a figure centrali della cultura e del pensiero politico italiano: Corrado Sforza Fogliani e Piero Gobetti, quest’ultimo raccontato nel libro di Antonio Carioti. Seguirà un’intervista a Vittorio Feltri, in un omaggio alla figura del direttore di giornale. La rassegna si concluderà con un incontro dedicato ai grandi protagonisti irregolari del Novecento, intitolato “Leo, Indro, Curzio e non solo”. Al confronto interverranno Ferruccio de Bortoli, Giancristiano Desiderio, Giancarlo Mazzuca, Paolo Longanesi, Riccardo Riccardi e Vittorio Macioce.

L’obiettivo: un nuovo laboratorio liberale

“Sono davvero felice di aver portato con la mia squadra questo evento anche a Milano e di continuare l’opera di divulgazione del pensiero liberale in momenti di confronto di altissimo livello. ‘L’Italia dei liberali’ ha l’obiettivo di diventare il think tank di riferimento e un laboratorio di un rinnovato liberalismo conservatore che sappia valorizzare e declinare il concetto di libertà senza smarrire le nostre radici, le nostre tradizioni, insomma la nostra storia che come ci insegna Benedetto Croce è il motore della vita umana”, afferma Federico Bini.

L’ingresso agli incontri è aperto al pubblico, anche se è consigliata la registrazione. Il programma completo è consultabile sui canali ufficiali e social de “L’Italia dei liberali” e di Straborghese Edizioni.