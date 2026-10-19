SuperEnalotto, presentata all’incasso la vincita da 1,9 milioni

Presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con un punto 5SS e un punto 5 da 1.927.550,26 euro complessivi ottenuta con una giocata di tre euro nel concorso n. 134 di venerdì 21 agosto realizzata a Firenze presso il punto di vendita Sisal Non Solo Fumo 2.0 situato in Via Gabriele D’Annunzio, 11R. La combinazione vincente è stata: 12 – 25 – 27 – 28 – 39 – 57 – J 42 – SS 13. Ecco la storia della vincitrice, una donna del Nord Italia che si fa chiamare “Super Pippo” ed è appassionata di lettura, viaggi e passeggiate nella natura che ha indovinato i numeri fortunati in una tabaccheria mentre aspettava un autobus. Un gesto occasionale, senza una motivazione particolare e senza alcuna scelta ragionata dei numeri.

“Dovevo semplicemente aspettare l’autobus. Sono entrata in tabaccheria quasi per passare il tempo e ho compilato una schedina da tre euro. Non avevo in mente niente di particolare”, racconta la donna, che ha deciso di mantenere l’anonimato. Nessun rituale da ricordare o abitudini scaramantiche da ricostruire. La vincitrice gioca raramente e, quando lo fa, preferisce recarsi di persona in ricevitoria. Una scelta che spiega anche con una battuta sulla propria generazione: “Sono una boomer, mi piace andare direttamente in ricevitoria. E poi, quando gioco, capita spesso che lo faccia insieme ai miei familiari”.

La scoperta della vincita è arrivata in un secondo momento, quando ”Super Pippo” è tornata in ricevitoria per controllare la schedina. Era sola e, davanti all’esito della verifica, ha faticato a rendersi conto di quanto stesse leggendo. “Ho guardato e riguardato i numeri. Continuavo a pensare che fosse meglio verificare ancora, perché una cifra del genere non è qualcosa che ti aspetti di trovare davanti agli occhi in un giorno qualunque”, ricorda.

I giorni successivi sono stati intensi. La prima persona con cui ha condiviso la notizia è stato il marito, poi sono arrivati i parenti più stretti. Con loro ha voluto celebrare il momento di festa organizzando una cena fuori casa, per ritrovarsi tutti insieme e condividere la notizia in famiglia. “La cosa a cui tenevo di più era dirlo a mio marito e poi stare con i nostri cari. In quei momenti ti rendi conto di quanto sia importante avere accanto le persone con cui condividi la tua vita”. Nel frattempo, la ricevuta di gioco è rimasta sempre con lei, custodita con attenzione e senza perderla mai di vista.

Nella vita di tutti i giorni, la vincitrice coltiva interessi semplici ma importanti per lei. Ama leggere, viaggiare e camminare nella natura. Dedica molta parte del suo tempo al volontariato e alla cura degli animali, attività che vorrebbe continuare a seguire anche in futuro. Sono proprio questi aspetti della sua quotidianità a emergere quando parla dei progetti che vorrebbe realizzare con l’importo della vincita. La prima cosa che intende acquistare sarà qualcosa per la famiglia. È questo il pensiero che viene prima di tutto, insieme alla possibilità di organizzare qualche viaggio e di concedersi esperienze che finora ha dovuto rimandare. Ma c’è anche un altro obiettivo a cui tiene particolarmente: sostenere i rifugi per animali e contribuire alle attività di volontariato.

Non parla di grandi progetti né di decisioni da prendere in fretta perché immagina di procedere con calma, dedicando attenzione alle persone e alle realtà che le stanno a cuore. “È difficile spiegare quello che provo, sono davvero felice. Ma la cosa che mi emoziona di più è pensare a quello che potrò condividere con mio marito e con la mia famiglia - conclude Super Pippo -. Vorrei che questa vincita si traducesse in momenti belli da vivere insieme e nella possibilità di fare qualcosa di concreto per chi ha bisogno, a cominciare dagli animali. Poter aiutare le persone a cui voglio bene e dare una mano a chi è in difficoltà è una cosa a cui tengo davvero tanto”.

È invece residente a Milano il protagonista di una vincita di 47.520,55 euro realizzata grazie alla combinazione 23 – 25 – 37 – 55 – 77 – 86 – J 80 – SS 50 estratta nel concorso SuperEnalotto n. 167 di sabato 17 ottobre. La vincita, con 1 punto 5, è stata realizzata grazie a una giocata online su Sisal.it.

Nel concorso n. 166 di venerdì 16 ottobre un’altra persona ha centrato 1 punto 5 da 132.932,32 euro. La giocata vincente è stata realizzata a San Ferdinando (Reggio Calabria) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Rosarno, 44. Combinazione vincente: 35 – 41 – 44 – 54 – 55 – 76 – J 58 – SS 55.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/