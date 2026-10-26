Teo Teocoli, il dramma della malattia: “Ho pensato di morire”. Poi la confessione a Fabio Fazio

Dopo mesi lontano dalle telecamere, Teo Teocoli è tornato in televisione per raccontare un periodo difficile, segnato da problemi di salute e dalla paura di non farcela. Ospite di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove, domenica 25 ottobre, il comico 81enne ha ripercorso quanto vissuto durante l’estate a Ibiza, dove è rimasto per tre mesi e mezzo senza riuscire nemmeno a uscire di casa per vedere il mare. Senza rivelare la natura della malattia e dell’intervento affrontato, ha voluto rassicurare il pubblico sulle sue condizioni: “Sono in via di guarigione”.

La paura di morire

Quella che avrebbe dovuto essere una permanenza estiva si è trasformata in un periodo complicato per Teocoli, costretto a trascorrere le giornate in casa. “Ci sono rimasto per tre mesi e mezzo, ma senza vedere il mare. Non sono mai uscito di casa”, ha raccontato a Fazio. Tra i ricordi più significativi c’è una visita medica durante la quale il comico aveva cercato di capire la gravità del proprio malessere. Alla domanda “Sto male?”, il medico avrebbe risposto senza mezzi termini: “No, stai malissimo”. Una diagnosi che lo aveva spinto a una conclusione sconsolata: “Sono morto”. Teocoli ha rievocato l’episodio con la consueta ironia, strappando una risata al pubblico. Dietro la battuta, però, resta la paura provata durante quei mesi. L’artista non ha specificato quale patologia lo abbia colpito né ha chiarito a quale intervento si sia sottoposto.

''la pomata è esplosa! Mi sono girato e non c'erano più le piante''



Teo Teocoli a #CTCF pic.twitter.com/L8OIw5LQIz — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 25, 2026

L’aneddoto prima dell’intervento

Nel corso dell’intervista, il comico ha raccontato anche alcuni episodi legati ai momenti precedenti all’operazione, alternando particolari surreali e battute. Tra questi, il ricordo di un’infermiera, di una “pomata bianca” e di un “filo di ferro finissimo”. “Mi porta fuori in giardino e mi addormento. Dopo sette, otto minuti è esplosa questa cosa che avevo in mano. Mi sono guardato in giro e non c’erano più le piante. Erano sparite tutte le piante...”, ha narrato, lasciando spazio al tono paradossale del suo racconto. Poi un altro dettaglio legato alla preparazione dell’intervento: “Prima di operarmi mi hanno fatto ballare per trenta minuti”. Teocoli non ha fornito ulteriori spiegazioni mediche, soffermandosi invece sugli episodi che lo hanno colpito e che oggi riesce a rievocare con ironia.

I ricordi della carriera

La conversazione con Fazio ha offerto anche l’occasione per ripercorrere alcuni momenti della lunga carriera di Teocoli. Dalle collaborazioni con la Gialappa’s Band a Quelli che il calcio, il comico ha conquistato il pubblico con personaggi e imitazioni rimasti nella memoria televisiva, da Cesare Maldini a Gabriele Albertini, fino ad Adriano Celentano. Tra gli episodi ricordati c’è quello del Festival di Sanremo del 1999, quando si presentò in mutande imitando l’allora sindaco di Milano e richiamando la celebre sfilata di Valentino. Una scena che sorprese anche Ornella Vanoni, in gara quell’anno con Alberi, insieme a Enzo Gragnaniello. “L’ho incontrata sulla scalinata, appena mi ha visto conciato in quel modo, mi ha detto: ‘Ma tu sei fuori di testa. Cos’è questo? Dove siamo?’. Ed è andata via”, ha raccontato. Dietro le quinte c’era anche Luciano Pavarotti, che, vedendolo in quella mise, avrebbe reagito con un divertito: “Via, via, via”.

L’abbraccio con Fabio Fazio

Al termine dell’intervista, il pubblico di Che tempo che fa ha tributato a Teocoli una lunga ovazione. Il comico, apparso affaticato nei movimenti, ha ricevuto l’affetto della platea e di Fabio Fazio, che lo ha accompagnato verso l’uscita prima di stringerlo in un abbraccio. La serata si è chiusa così, tra la preoccupazione per i mesi difficili appena raccontati e i ricordi di una carriera ricca di successi. A chi lo segue, Teocoli ha lasciato soprattutto un messaggio di speranza sul proprio recupero: “Sono in via di guarigione”.