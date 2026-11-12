Toni Capuozzo e il legame mai spezzato con il Friuli: quell’ultimo incarico nella sua terra

Nonostante una carriera trascorsa a raccontare alcuni dei principali scenari di guerra internazionali, Toni Capuozzo non aveva mai reciso il legame con il Friuli Venezia Giulia, la regione in cui era nato e cresciuto. Aveva mantenuto un rapporto profondo con le proprie radici, alle quali aveva fatto riferimento anche in occasione di uno degli ultimi incarichi della sua vita professionale. Nell’aprile 2026 era stato nominato presidente dell’Associazione Mittelfest, l’organismo che organizza l’omonima manifestazione internazionale di Cividale del Friuli. Una scelta che per lui aveva anche un significato personale: proprio a Cividale, infatti, aveva frequentato il liceo classico e sostenuto l’esame di maturità. Un ritorno, dunque, in un luogo legato agli anni della sua formazione.

La nomina alla presidenza di Mittelfest

La decisione era arrivata il 23 aprile 2026, quando l’assemblea dell’associazione aveva rinnovato il consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028, affidando a Capuozzo la presidenza. Il giornalista aveva raccolto il testimone da Cristina Mattiussi, presidente uscente, entrando alla guida di una realtà culturale con una forte vocazione internazionale. Mittelfest è un festival multidisciplinare che si svolge a Cividale del Friuli e propone appuntamenti di teatro, musica, danza e circo, con uno sguardo rivolto in particolare alla Mitteleuropa e ai Balcani. La sua identità si fonda sull’incontro tra culture diverse e sul dialogo tra i popoli; una prospettiva che Capuozzo sentiva vicina anche alla propria esperienza di inviato.

“Un modo di restituire quello che ho ricevuto dalla mia terra”

Nel commentare la nomina, Capuozzo aveva spiegato il significato che attribuiva a quell’impegno: “Accettare la presidenza di Mittelfest rappresenta un modo di restituire, attraverso l’impegno culturale, quello che ho ricevuto dalla terra dove sono nato e cresciuto e a cui devo moltissimo”. Il giornalista aveva poi sottolineato il legame tra la missione del festival e il proprio percorso professionale: “È un festival che travalica i confini, elemento che ha caratterizzato profondamente anche la mia vita e la mia professione di ‘giornalista di frontiera’, raccontando la guerra non da un fronte solo, ma cercando l’umanità su entrambi i lati”. E aveva aggiunto: “La missione fondante di Mittelfest è costruire ponti tra i popoli ed è stato quindi un richiamo naturale e inevitabile”. Non mancava una nota ironica nel ricordo degli anni trascorsi a Cividale: “A Cividale ho fatto la maturità classica, non con particolare entusiasmo all’epoca, e quindi questo è anche una sorta di ritorno sul luogo del delitto”. Un incarico che univa così la sua esperienza internazionale a un rapporto mai interrotto con il territorio d’origine: un modo, attraverso la cultura, di tornare idealmente a casa.