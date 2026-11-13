Torino, due writers precipitano durante l’occupazione dell’università: sono gravi

Due uomini di 36 anni sono rimasti gravemente feriti nella notte a Torino, dopo essere precipitati da una scala utilizzata per raggiungere il tetto di Palazzo Nuovo, sede del Polo umanistico dell’Università. L’incidente è avvenuto intorno alle 4.30, sul lato di corso San Maurizio, all’esterno dell’edificio attualmente occupato dagli studenti. Come riporta Repubblica, i due - entrambi writers - stavano partecipando alla mobilitazione e collaboravano all’allestimento degli spazi attraverso la realizzazione di graffiti.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze medicalizzate della Croce Rossa di Torino, attivate dal 118 di Azienda Zero. I sanitari hanno stabilizzato i feriti, entrambi inizialmente classificati in codice rosso, disponendone il trasferimento in due ospedali differenti. Uno è stato ricoverato al Cto, dove è stato operato per una frattura del femore con una prognosi di due mesi. Più serie le condizioni dell’altro, trasportato al San Giovanni Bosco e sottoposto a sua volta a un intervento chirurgico. Secondo quanto comunicato dagli studenti, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Cadono da una scala a Palazzo Nuovo Occupato, feriti due writers a Torino Una veduta esterna di Palazzo Nuovo, sede dell'Universit� di Torino, 13 novembre 2026. Due uomini sono rimasti feriti cadendo da una scala esterna al secondo piano di Palazzo Nuovo, sede dell'Universit� di Torino, occupata sul lato di corso San Maurizio. ANSA/ ANDREA DOI (ANDREA DOI/ANSA)

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica della caduta e verificare le modalità di accesso alla copertura dell’immobile. Stando alle prime informazioni, i due uomini erano dotati di corde e imbragature. A confermare il loro coinvolgimento nell’occupazione sono stati gli stessi manifestanti. “Si tratta di due compagni writers che, come tanti altri in questi giorni, hanno deciso spontaneamente di portare solidarietà all’occupazione e contribuire a rendere questo luogo più bello, vivibile, attraversabile”, si legge in una nota. Gli studenti hanno espresso vicinanza ai feriti, precisando che l’incidente non modifica le ragioni della protesta.

Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell’Università Anna Maria Bernini. " Occupare significa trasformare uno spazio sicuro in un luogo pericoloso. Arrampicarsi sui muri dell’ateneo per realizzare un graffito non vuol dire solo danneggiare l’edificio, ma mettere a rischio la propria vita e la propria salute. Quando un’occupazione sostituisce le regole della comunità accademica, la sicurezza diventa un problema per tutti. Riaprite Palazzo Nuovo. Occupare un’università significa togliere agli altri ciò che si dice di voler difendere", ha scritto su Instagram. Anche il rettore dell’Università di Torino segue gli sviluppi dell’incidente. L’Ateneo ha assicurato la propria disponibilità a collaborare con le autorità impegnate nelle indagini.

Intanto una delegazione di vicerettori ha raggiunto Palazzo Nuovo per un confronto con gli occupanti. I rappresentanti dell’Università hanno chiesto la conclusione della protesta per ragioni di sicurezza, ribadendo la disponibilità al dialogo. L’incontro si è però concluso con l’allontanamento della delegazione da parte degli studenti. Nel frattempo, secondo quanto ricostruito da Repubblica, all’esterno dell’edificio sono state osservate alcune persone lasciare la struttura portando via casse e sacchi a pelo, possibili segnali di un progressivo ridimensionamento dell’occupazione, iniziata al Campus Einaudi e successivamente trasferita a Palazzo Nuovo.