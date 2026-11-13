Torino, inaugurato un monumento in memoria del brigadiere Ciotta

Si è tenuta questa mattina presso il Giardino delle Collinette di Mappano, in provincia di Torino, la cerimonia di intitolazione di un monumento alla memoria del brigadiere Giuseppe Ciotta, ucciso in un agguato terroristico a Torino il 12 marzo 1977, all’età di 29 anni.

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Ciotta, insignito della Medaglia d’oro al Merito Civile alla memoria e della Medaglia d’oro Vittime del terrorismo, è stato ricordato per il suo sacrificio compiuto in difesa delle istituzioni. La cerimonia è stata aperta dal sindaco di Mappano Francesco Augusto Grassi e ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e religiose, dei rappresentanti delle forze di polizia, dei familiari, di varie associazioni e cittadini comuni. Tra le altre autorità c’è da segnalare la presenza del Prefetto Vincenzo Ciarambino, già questore di Torino, intervenuto in rappresentanza del Capo della Polizia, che ha sottolineato il sacrificio delle vittime del terrorismo come Ciotta. Presenti anche il questore di Torino Massimo Gambino, la consigliera regionale Sarah Disabato e il consigliere regionale Mario Salvatore Castello e la vicesindaca di Mappano Paola Borsello. Immancabile la partecipazione della famiglia Ciotta, con la vedova Michelina Carbonara, la figlia Nunzia Ciotta e il nipote Potito Perruggini Ciotta, fondatore e presidente dell’Osservatorio Nazionale Anni di Piombo per la Verità storica.

L’iniziativa è nata per volontà dell’Associazione Amici di Ascoli Satriano per il Piemonte e la Valle d’Aosta, sostenuta dal Comune di Mappano, che ne ha curato la realizzazione e l’organizzazione. Un progetto che rafforza il legame tra Mappano e Ascoli Satriano, gemellate proprio da quest’anno anche per via delle comuni origini del brigadiere. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, hanno ricordato la storia di Giuseppe Ciotta. Nel corso della cerimonia, la figlia Nunzia ha espresso la propria gratitudine alle istituzioni e all’associazione promotrice per aver voluto dedicare questo monumento al padre.