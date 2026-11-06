Una rivoluzione fatta di doni: Manalive lancia la settima edizione di Operation Holy Christmas per portare il Natale in tutto il mondo

C’è qualcosa di profondamente ingiusto nell’idea che la magia del Natale possa appartenere soltanto ad alcuni bambini. Che per qualcuno ci siano un albero, un regalo e una festa, mentre per altri il Natale sia soltanto un giorno come tanti. È da questa convinzione che nasce Operation Holy Christmas, l’iniziativa solidale promossa da Manalive, organizzazione non profit impegnata in progetti umanitari e sociali in Italia e all’estero, giunta quest’anno alla sua settima edizione.

Da Roma partirà ancora una volta una grande operazione di solidarietà destinata a raggiungere bambini in diverse parti del mondo. Gli appuntamenti sono fissati per giovedì 12 e giovedì 19 novembre 2026, dalle 18:30 alle 20:30, in Piazza Trento, dove cittadini, famiglie, associazioni e imprese potranno contribuire donando giocattoli nuovi, libri, colori e materiale scolastico.

«Nelle precedenti edizioni, i doni raccolti da Manalive hanno raggiunto bambini in Armenia, Albania, Brasile, Burkina Faso, Moldavia e numerosi altri Paesi. Quest’anno vogliamo spingerci ancora oltre, raggiungendo nuovi Paesi e comunità che finora non sono state coinvolte nel progetto», spiega Filippo Bargone, responsabile del progetto.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di cooperazione internazionale portato avanti da Manalive, che negli anni ha sostenuto comunità vulnerabili e promosso progetti umanitari in diversi Paesi.

Il presidente di Manalive, Gianmarco Oddo, sottolinea: «Con Operation Holy Christmas vogliamo ricordare che nessun confine, nessuna avversità e nessuna guerra possono privare un bambino del diritto alla meraviglia. Chesterton scriveva che il mondo non perirà per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di meraviglia. È proprio in questo pensiero che riconosciamo il senso più profondo della nostra missione: non doniamo soltanto giocattoli, ma riaffermiamo un principio universale, quello secondo cui il Natale è un diritto di ogni bambino, ovunque nel mondo».

Due date, un unico obiettivo: garantire a tutti i bambini del mondo il diritto al Natale.