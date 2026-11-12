Valentina Di Mattei: “Ragazzi indifesi: non minimizzare e non amplificare le loro ansie”

Valentina Di Mattei, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, l’allarme bomba ha interessato tutti gli ordini di scuole. Che effetto può avere questo evento?

«Coinvolgere la scuola significa coinvolgere in primis un luogo considerato sicuro, al di fuori della famiglia. Associato a una minaccia viene meno la sensazione di protezione e prevedibilità. Visto che nel bambino è in via di costruzione la differenza tra pericolo reale, possibile e immaginato è importante la reazione degli adulti».

Che risposta dare?

«Cercare di ricostruire la ruotine quotidiana per riportare la normalità. In questi giorni i bimbi potrebbero avere difficoltà a dormire o richiedere la vicinanza dei genitori. È fondamentale offrire loro uno spazio di ascolto, senza sollecitarli troppo. Capire cosa è successo dal loro punto di vista, senza minimizzare perchè significherebbe disconoscere la paura vissuta. Da sottolineare con loro il fatto che le scuole siano aperte: significa che è stato valutato che non ci siano rischi».

Cosa fare se non vogliono andare a scuola?

«Negli adolescenti questo può essere un modo di manifestare paura. Non bisogna però assecondare ciò che spaventa perché c’è sempre il rischio di rafforzare questa paura: i ragazzi vanno piuttosto aiutati a distinguere tra percezione del pericolo e rischio effettivo».

Al liceo Minghetti, dove è in corso l’occupazione, gli studenti sono rimasti a presidiare l’ingresso pensando che l’allarme fosse una scusa per sgomberarli. Che dire?

«Gli adolescenti reagiscono all’allarme forti della dimensione collettiva. Il gruppo a quell’età è un riferimento fondamentale che fa assumere le decisioni in modo più emotivo. Il desiderio di affermare se stessi contrasta con la paura».

È possibile che qualcuno rimanga traumatizzato?

«Traumatizzato no, spaventato si. Nel mondo che sta cambiando è opportuno che le scuole preparino tutti ad affrontare eventi inattesi. Conoscere le procedure dà una sensazione di controllo, che si associa a migliori esiti psicologici».