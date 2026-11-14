Vincenzo Onorato, il riconoscimento a Pisa per la sua carriera da armatore

Una vita trascorsa tra navi, rotte e regate, con il mare come filo conduttore di un percorso professionale e personale. L’armatore Vincenzo Onorato ha ricevuto il Premio “Una vita dedicata al mare”, assegnato dall’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano nell’ambito della XLIII edizione della manifestazione. La cerimonia si è svolta il 13 novembre nella Sala Azzurra della Scuola Normale Superiore di Pisa, in una cornice particolarmente significativa per un riconoscimento che celebra il legame dell’armatore con la tradizione marinara italiana. Il premio rende omaggio alla sua attività nel settore del trasporto marittimo, alla partecipazione alle competizioni veliche internazionali e all’impegno per avvicinare le nuove generazioni alla cultura del mare. Una storia professionale che affonda le radici in una tradizione familiare di armatori e navigatori, nella quale la navigazione ha rappresentato non soltanto un’attività imprenditoriale, ma anche un patrimonio di esperienze e valori.

Onorato e Moby, una storia imprenditoriale lunga oltre quarant’anni

Il percorso imprenditoriale di Onorato entra in una nuova fase nel 1982, con la nascita di Moby. Da allora la compagnia cresce fino a diventare uno dei nomi più riconoscibili nel trasporto marittimo italiano, soprattutto nei collegamenti con le isole. L’introduzione di grandi navi traghetto, gli investimenti nella flotta e l’evoluzione dei servizi contribuiscono a costruire un’identità aziendale riconoscibile, anche grazie alla celebre balena blu che ne è diventata il simbolo. Nel corso dei decenni, l’attività dell’armatore si è intrecciata con lo sviluppo della mobilità marittima, un settore strategico per garantire gli spostamenti di passeggeri e merci e la continuità territoriale delle isole. Una visione imprenditoriale che ha avuto al centro il rinnovamento delle flotte e il miglioramento dell’offerta di trasporto.

Le sfide della vela internazionale

Il rapporto di Onorato con il mare non si è esaurito nell’attività armatoriale. La passione per la vela agonistica lo ha portato a confrontarsi con alcune delle competizioni più importanti a livello internazionale. Con Mascalzone Latino ha portato i colori italiani sui campi di regata più prestigiosi, arrivando a partecipare all’America’s Cup e contribuendo a una stagione significativa per la vela italiana. Un’esperienza che ha rappresentato un’altra dimensione del suo legame con la navigazione, fatta di competizione, preparazione e lavoro di squadra.

La scuola vela per i ragazzi provenienti da contesti fragili

Tra i progetti ai quali Onorato è particolarmente legato c’è la Scuola Vela Mascalzone Latino, iniziativa che mette lo sport al servizio dell’inclusione sociale. Il progetto offre gratuitamente a bambini e ragazzi, soprattutto a quelli che provengono da situazioni di fragilità, la possibilità di avvicinarsi alla vela e di conoscere il mondo della navigazione. L’attività sportiva diventa così anche un’occasione educativa. La vita di equipaggio insegna a rispettare le regole, ad assumersi responsabilità, a collaborare con gli altri e a condividere obiettivi comuni. Attraverso questa iniziativa, il mare si trasforma in uno spazio di crescita personale e di partecipazione, con l’intento di offrire alle nuove generazioni opportunità che altrimenti potrebbero non avere.

Il significato del premio

A sottolineare il valore simbolico della cerimonia è stato il presidente dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Cav. Gr. Cr. Dott. Umberto M. Ascani, che ha richiamato la storia del luogo scelto per la consegna del riconoscimento. “Consegnare questo riconoscimento nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana ha per noi un valore che va oltre la cerimonia: tra queste mura si formavano i giovani cavalieri del Sacro Militare Ordine di Santo Stefano, istituito nel 1561 da Cosimo I de’ Medici per difendere il Mediterraneo dalla pirateria barbaresca. Di quella vocazione marinara l’Istituzione, che in quanto ente pubblico ne custodisce oggi la memoria e le tradizioni, rinnova lo spirito sostenendo la formazione dei giovani destinati al mare, come testimoniano i premi di studio consegnati in questa occasione”, ha dichiarato Ascani. Nel ricevere il premio, Onorato ha ricordato quanto la navigazione abbia segnato la sua vita fin dall’infanzia, diventando nel tempo una passione e una professione. “Ricevere un riconoscimento che porta il nome ‘Una vita dedicata al mare’ ha per me un significato particolare, perché il mare ha accompagnato ogni momento della mia vita, ben prima che diventasse il mio lavoro. Sono cresciuto in una famiglia nella quale il mare era parte della quotidianità, una scuola di vita prima ancora che un’impresa. Mi ha insegnato il rispetto, la responsabilità, il coraggio di prendere decisioni e la consapevolezza che non si smette mai di imparare. Ho avuto il privilegio di trasformare questa passione in una professione, ma anche di viverla attraverso la vela, che mi ha regalato alcune delle emozioni più intense. Dedico questo premio alla mia famiglia e a tutte le donne e gli uomini di mare con i quali ho condiviso questo lungo percorso”, ha dichiarato. La manifestazione si è svolta nell’ambito di un programma dedicato alla cultura marittima e alla formazione delle nuove generazioni. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati anche premi di studio agli allievi delle principali istituzioni italiane di formazione navale e marittima. Un’iniziativa che ha affiancato alla celebrazione di una carriera il riconoscimento del valore della formazione per chi si prepara a lavorare nel mondo del mare.