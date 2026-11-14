A novembre tra Lion days e 3008: un binomio da urlo

Con la terza generazione, Peugeot 3008 ha cambiato radicalmente aspetto, scegliendo una carrozzeria da SUV fastback che combina proporzioni robuste e linee sportive. Lunga 4,54 metri, nasce sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis e si riconosce per il frontale dominato dalla calandra integrata nella carrozzeria, dalla firma luminosa a tre artigli e dal tetto spiovente. Il risultato è un modello dalla personalità marcata, pensato per distinguersi nel segmento dei SUV di medie dimensioni. L’abitacolo interpreta la tradizione Peugeot attraverso il Panoramici-Cockpit, con volante compatto e strumentazione rialzata. L’elemento più scenografico è il display curvo da 21 pollici, che riunisce informazioni di guida e infotainment. Completano l’ambiente i comandi personalizzabili i-Toggles, l’illuminazione ambientale e i servizi connessi. Non manca l’attenzione alla praticità, con cinque posti e un bagagliaio da 520 litri, ampliabile fino a 1.480 litri abbattendo gli schienali posteriori. La gamma offre diverse soluzioni elettrificate. La Hybrid 145 abbina il tre cilindri turbo benzina 1.2 a un sistema mild hybrid a 48 volt, con cambio automatico e-DCS6 a doppia frizione. La potenza complessiva è di 145 CV, mentre il consumo medio omologato parte da 5,3 l/100 km. Per chi la desidera c’è anche la Plug-in Hybrid 225, che abbina un motore benzina 1.6 a un sistema elettrico ricaricabile e a una trasmissione automatica elettrificata. La potenza di 225 CV riflette i nuovi criteri di omologazione introdotti da Peugeot nel 2026. Tre le configurazioni completamente elettriche. La E-3008 da 213 CV monta una batteria da 73 kWh e offre fino a 529 km di autonomia WLTP. La Long Range porta la potenza a 231 CV e, grazie all’accumulatore da 97 kWh, raggiunge circa 700 km dichiarati. La Dual Motor da 325 CV aggiunge un secondo motore e la trazione integrale, privilegiando motricità e prestazioni. Anche gli allestimenti sono stati aggiornati.Da ottobre 2026 Peugeot ha introdotto Allure Plus e GT Plus, con maggiori dotazioni di serie. La prima aggiunge, tra l’altro, il Panoramic i-Cockpit da 21 pollici, la navigazione connessa e il cruise control adattivo. La GT Plus amplia invece i sistemi di assistenza, includendo monitoraggio dell’angolo cieco e supporto al cambio di corsia. A novembre arrivano i LION DAYS Peugeot, la campagna TV delle offerte «da urlo», con vantaggi fino a 8.000 euro sulla gamma, anche sulla 2008. Per la 3008 Hybrid c’è un finanziamento al TAN 0%, con 47 rate da 399 euro. Promozione valida fino alla fine del mese.