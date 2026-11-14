Al volante della Peugeot 2008. Convince per spazio e versatilità

Nata nel 2013 per affiancare la 208, Peugeot 2008 ha contribuito a trasformare il concetto di utilitaria in quello di SUV compatto, offrendo una posizione di guida rialzata senza rinunciare all’agilità cittadina. La seconda generazione del 2019 ha introdotto uno stile più deciso e la variante elettrica; il restyling del 2023 ne ha aggiornato tecnologia e firma luminosa a tre artigli. Una formula premiata dal mercato: circa 171.000 esemplari venduti in Europa nel 2025 e oltre 14.400 immatricolazioni in Italia nei primi dieci mesi del 2026.La forza della 2008 sta nell’equilibrio tra ingombri e versatilità. Con 4 metri e 30, si destreggia facilmente nel traffico e nei parcheggi, ma offre un abitacolo adatto anche a una giovane famiglia.I cinque posti e il bagagliaio da 434 litri, ampliabile fino a 1.467, permettono di passare dalla routine quotidiana a un weekend fuori città senza troppi compromessi. Il design conserva un’impronta personale: frontale verticale, firma LED a tre artigli, passaruota marcati e proporzioni da SUV. All’interno, il Peugeot i-Cockpit resta l’elemento distintivo, con volante compatto, strumentazione rialzata e schermo centrale da 10 pollici. La disposizione crea un posto guida raccolto e moderno, completato dalla connettività con gli smartphone e, negli allestimenti superiori, dal quadro strumenti dalla grafica tridimensionale. Materiali, finiture e dotazioni restituiscono un ambiente curato, senza dimenticare la praticità per chi utilizza l’auto ogni giorno.Particolarmente ampia la scelta dei motori. Il “Turbo 100” benzina con cambio manuale a sei marce rappresenta la porta d’accesso alla gamma, con un prezzo più contenuto e una risposta vivace per l’uso quotidiano. Le Hybrid 110 e 145 CV aggiungono il comfort dell’automatico a doppia frizione e-DCS6 e il supporto elettrico nelle partenze e nei rallentamenti, riducendo i consumi soprattutto nel traffico: il valore combinato dichiarato è nell’ordine dei 20 km al litro. Per chi preferisce uno step ulteriore c’è anche E-2008, elettrica con 156 CV, batteria da 54 kWh e fino a 406 km di autonomia. Ideale per la “routine urbana”, amplifica il comfort del modello con una dotazione tecnologica completa e una qualità percepita convincente per il segmento. La gamma si arricchisce inoltre dell’ultima serie speciale Lumière ispirata al mondo del cinema. Propone barre al tetto nero lucido, cerchi bicolore da 17 pollici e sedili con rivestimenti dedicati e cuciture Opalite. Tra le dotazioni figurano anche l’accesso senza chiave, retrocamera e piano di carico modulabile: dettagli che aggiungono personalità e praticità. Peugeot 2008 continua così a rivolgersi a pubblici diversi: giovani alla ricerca della prima auto versatile, famiglie che vogliono spazio senza salire di categoria e automobilisti interessati all’ibrido o all’elettrico.Più che inseguire una sola esigenza, offre la libertà di scegliere come muoversi, con dimensioni ragionevoli e un carattere riconoscibile, a partire da 28.350 euro.