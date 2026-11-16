All season o invernali? Come scegliere gli pneumatici giusti per l’inverno

Con l’arrivo dell’autunno torna uno dei temi più ricorrenti per gli automobilisti: è meglio scegliere uno pneumatico invernale oppure orientarsi su una soluzione all season?

La risposta dipende soprattutto dall’utilizzo dell’auto. Chi vive in zone caratterizzate da temperature rigide, frequenti nevicate o percorre regolarmente strade di montagna continua a trovare nello pneumatico invernale la soluzione più specializzata. Chi invece si muove prevalentemente in città o in aree dove l’inverno è più mite può valutare l’alternativa all season, evitando il tradizionale cambio stagionale.

Negli ultimi anni, però, anche il mondo degli pneumatici quattro stagioni si è evoluto profondamente. Se in passato erano considerati soprattutto una scelta orientata alla praticità, oggi esistono prodotti in grado di soddisfare esigenze molto più ampie.

L’arrivo dell’all season sportivo

Una delle novità più interessanti degli ultimi anni è la nascita di una nuova categoria: quella degli all season ad alte prestazioni.

Il primo esempio – ad oggi ancora unico caso – è il Michelin CrossClimate 3 Sport, che ha portato il concetto del quattro stagioni anche nel mondo delle vetture più potenti e prestazionali. Un’evoluzione significativa per un segmento che fino a pochi anni fa sembrava incompatibile con le esigenze di precisione di guida e risposta dinamica richieste dalle auto sportive.

Il CrossClimate 3 Sport affianca il più tradizionale CrossClimate 3, destinato a un utilizzo più trasversale e quotidiano. Entrambi sono omologati per l’impiego invernale e rappresentano la più recente evoluzione di una categoria che continua a guadagnare spazio sul mercato.

Le proposte Michelin per affrontare la stagione fredda

Restando in casa Michelin – che in Italia rappresenta il primo produttore e primo datore di lavoro del settore, e che quest’anno celebra 120 anni di presenza nel Paese – troviamo un’offerta dedicata ai mesi autunnali e invernali che si articola oggi su due approcci differenti.

Da una parte troviamo la famiglia CrossClimate, pensata per chi desidera utilizzare un unico pneumatico durante tutto l’anno. Dall’altra restano i prodotti specificamente invernali, come Alpin 7 e Pilot Alpin 5, sviluppati per chi affronta abitualmente temperature molto basse, neve e condizioni di aderenza particolarmente impegnative.

La scelta tra le due soluzioni dipende quindi meno dal veicolo e sempre più dal contesto di utilizzo: area geografica, frequenza dei viaggi in montagna e condizioni climatiche rappresentano i principali fattori da considerare.