Biscione e C2C ancora insieme: tra ritmo e innovazione

Torino ha ritrovato il ritmo delle sue notti creative. Dal 29 ottobre al 1° novembre, il C2C Festival ha celebrato il venticinquesimo anniversario tra musica d’avanguardia e sperimentazione.

In questa cornice Alfa Romeo è tornata a occupare un posto familiare, forte di un rapporto nato molto prima che auto e musica condividessero il palcoscenico. Il Biscione ha partecipato come Mobility Partner, accompagnando artisti e ospiti con una flotta di vetture destinata agli spostamenti. Tuttavia, la presenza più rappresentativa era ferma sotto le luci della manifestazione: una Tonale Edizione Luna Rossa, nata dalla collaborazione con il team velico protagonista in America’s Cup. La carrozzeria grigia, solcata dal caratteristico liner Luna Rossa sulle fiancate, dialoga con il logo Alfa Romeo rosso e con i cerchi da 20 pollici Glossy Black.

All’interno, i sedili in tessuto premium lavorato con tecnologia 3D Knit e le luci ambientali ispirate alla geometria delle vele completano l’allestimento. La scelta di portare questa versione a C2C racconta anche la volontà di far uscire il progetto Luna Rossa dai canonici contesti automobilistici. La Tonale è soltanto una delle quattro declinazioni della gamma “Edizione Luna Rossa”. Il progetto infatti coinvolge anche Junior, Giulia e Stelvio, che sfruttano sapientemente i colori dell’imbarcazione: bianco, nero, grigio e rosso.

Ognuna di queste vetture possiede dettagli dedicati ma un’identità comune.

Tra l’altro, il legame con il mondo della vela ha già dato vita anche alla Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, realizzata in appena dieci esemplari, tutti venduti. Tornando all’incontro, a dare profondità è la storia condivisa. Alfa fu il primo costruttore di auto a legarsi al festival e, dal 2008 al 2014, ne accompagnò la crescita quando si chiamava ancora Alfa MiTo Club to Club.

La compatta del Biscione diventò allora parte dell’immaginario di una rassegna dedicata alla musica elettronica.

Ripreso nel 2025, il sodalizio ha trovato quest’anno un nuovo capitolo nel C2C Festival Grand Opening presented by Alfa Romeo. Oltre venti spettacoli hanno attraversato OGR Torino, Lingotto Fiere e Teatro Carignano, tornato nel programma dopo undici anni. Per Alfa Romeo, già presente in iniziative con Subsonica, Kappa FuturFestival e m2o Morning Club, l’evento è stata un’occasione per incontrare un pubblico sensibile alla creatività. La Tonale Luna Rossa, in mezzo a quelle sonorità, non ha fatto soltanto la figura della macchina da esposizione: era il punto d’incontro tra due realtà italiane che continuano a misurarsi con l’innovazione.