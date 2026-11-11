BMW in Tour, presentato il programma della quarta stagione: Insuperabili e concessionari pronti a scendere in campo insieme

Ritorna in campo per la quarta edizione “BMW in Tour”, il progetto di inclusione sociale attraverso lo sport che vede compe protagonisti Atleti con disabilità e dipendenti delle concessionarie BMW.

La presentazione della stagione 2026-2027 si è svolta a Casa Milan, la sede del club rossonero che per il quarto anno consecutivo ospita e sostiene l’iniziativa.

Promotori e partner

Il nobile progetto risulta promosso dall’Associazione Concessionari Italiani BMW (ACIB) e dalla Fondazione EcoEridania Insuperabili, la realtà calcistica che lavora sull’inclusione dal 2012. Come indispensabile sostegno troviamo quello dei già citati BMW Italia e AC Milan, insieme ad un gruppo di partner che diventa sempre più numeroso con il passare degli anni.

AC Milan Partner Event MILAN, ITALY - NOVEMBER 11: AC Milan and BMW present Insuperabili in Casa Milan on November 11, 2026 in Milan, Italy. (Photo by AC Milan/AC Milan via Getty Images) (AC Milan/AC Milan via Getty Images)

Un ricordo per Franco Baresi

Il ricordo di Franco Baresi, che aveva partecipato alla prima edizione, è stato uno dei momenti più sentiti della presentazione. Gli atleti di Insuperabili hanno consegnato una maglia speciale con il numero 6, lo stesso del capitano. Daniele Massaro, Brand Ambassador AC Milan, ha poi firmato un pallone ufficiale, accompagnando l’autografo con la scritta “6 per Sempre”.

Il format: tappe e finale

Sono previste quindici tappe, ognuna nella sede di Insuperabili dove opera una concessionaria BMW. Prima della partita si tiene un incontro formativo sui temi dell’inclusione sociale nello sport, poi scendono in campo squadre miste composte da atleti e dipendenti del concessionario. Al termine di ogni sfida viene eletto un MVP, e i giocatori selezionati formeranno la “Squadra BMW”. Sarà quest’ultima a sfidare, nella finalissima, la squadra campione d’Italia di categoria CP di Insuperabili.

AC Milan Partner Event MILAN, ITALY - NOVEMBER 11: AC Milan and BMW present Insuperabili in Casa Milan on November 11, 2026 in Milan, Italy. (Photo by AC Milan/AC Milan via Getty Images) (AC Milan/AC Milan via Getty Images)

Sergio Solero, Presidente di BMW Italia,ha dichiarato: “Per BMW Italia, restituire valore alla società è parte del nostro modo di intendere il ruolo di un’impresa. Da oltre dieci anni lo facciamo attraverso SpecialMente, il programma che riunisce il nostro impegno sui temi dell’inclusione, della leadership responsabile, dello sport e dell’educazione delle future generazioni. BMW in Tour rappresenta in modo particolarmente efficace questa idea, perché riesce a mettere insieme mondi diversi attorno a un obiettivo comune.E ha una caratteristica che lo rende davvero speciale: coinvolge l’intero ecosistema BMW in Italia“.

AC Milan Partner Event MILAN, ITALY - NOVEMBER 11: AC Milan and BMW present Insuperabili in Casa Milan on November 11, 2026 in Milan, Italy. (Photo by AC Milan/AC Milan via Getty Images) (AC Milan/AC Milan via Getty Images)

Daniele Massaro, Brand Ambassador AC Milan, ha invece dichiarato:“Siamo felici di ospitare a Casa Milan la presentazione di BMW in Tour e di sostenere, per il quarto anno consecutivo, un’iniziativa con valori e obiettivi che condividiamo pienamente. Crediamo nel potere dello sport di abbattere le barriere e creare opportunità per tutti: un impegno che portiamo avanti ogni giorno anche attraverso Fondazione Milan“.

Il calendario

BMW in Tour è nato nel 2023 come progetto di SpecialMente, e la quarta stagione arriva dopo tre edizioni che hanno portato il progetto in diverse città. Il tour 2026-2027 partirà quando il calendario sarà definito. Per il momento, le sedi e le date restano da comunicare.