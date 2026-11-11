Bosch, l’auto del futuro sarà sempre più governata dal software

L’automobile del futuro sarà sempre meno definita soltanto dalla meccanica e sempre più dal software, capace di modificarne prestazioni, funzionalità e comportamento anche dopo l’acquisto. È su questa trasformazione che Bosch concentra una parte importante della propria strategia industriale, tra intelligenza artificiale, sistemi avanzati di assistenza alla guida e nuove soluzioni per la propulsione. Una partita nella quale l’Italia riveste un ruolo significativo, grazie alle competenze ingegneristiche e alla collaborazione con i costruttori nazionali. Le prospettive del settore sono state illustrate al Circolo dell’Automobile di Vairano di Vidigulfo, in provincia di Pavia, durante un incontro dedicato alle attività di Bosch Mobility Original Equipment in Italy.

La trasformazione riguarda un comparto che rappresenta il principale business del gruppo tedesco. Nel 2025 Bosch Mobility ha registrato ricavi per 55,8 miliardi di euro, pari al 61% del fatturato complessivo. In Italia, dove Bosch ha chiuso lo scorso anno con 2,3 miliardi di ricavi e 5.200 dipendenti, le attività legate alla mobilità spaziano dalle automobili ai veicoli commerciali, fino alle due ruote e alla Motor Valley.

«In uno scenario automotive in continua evoluzione, caratterizzato da nuove dinamiche geopolitiche, trasformazioni del mercato e una crescente accelerazione tecnologica, la capacità di anticipare i cambiamenti e accompagnare i clienti nelle loro sfide è fondamentale», ha osservato Camillo Mazza, General Manager Robert Bosch GmbH Branch in Italy. Le strutture italiane dedicate contano oltre 280 addetti, circa due terzi dei quali ingegneri, impegnati nell’adattamento delle tecnologie alle esigenze dei costruttori.

Il software cambia l’automobile

Il cambiamento più rilevante riguarda il cosiddetto Software Defined Vehicle, il veicolo le cui caratteristiche sono determinate in misura crescente dai programmi informatici. Gli aggiornamenti da remoto consentiranno di introdurre nuove funzioni senza intervenire fisicamente sull’automobile, mentre le architetture elettroniche centralizzate dovrebbero semplificare lo sviluppo dei modelli. Secondo Bosch, il mercato mondiale del software automotive raggiungerà circa 200 miliardi di euro entro il 2030.

La crescente importanza dell’elettronica comporta anche una revisione dei rapporti tra fornitori e case automobilistiche, chiamati a collaborare fin dalle prime fasi della progettazione. «Il software sta cambiando profondamente il modo in cui i veicoli vengono progettati, sviluppati e utilizzati», ha spiegato Matteo Motta, Sales Director Cross-Domain Computing Solutions Bosch Mobility. La sfida, secondo il manager, consiste nell’integrare competenze software e hardware per sviluppare architetture flessibili e funzionalità personalizzate.

Dalla guida assistita ai sistemi elettronici

Tra i settori interessati figura quello dell’assistenza alla guida. Bosch sta lavorando all’integrazione di radar di settima generazione, sensori, intelligenza artificiale e computer ad alte prestazioni. Un contributo arriva dal gruppo di Torino, coinvolto nello sviluppo e nell’adattamento alle condizioni stradali europee di sistemi ADAS di livello 2++, tecnologie avanzate di assistenza che richiedono comunque la supervisione del conducente. Il progetto utilizza anche innovazioni sviluppate in Cina, successivamente adeguate alle caratteristiche del mercato europeo.

Sul fronte della dinamica del veicolo, l’evoluzione passa attraverso le tecnologie by-wire, che sostituiscono i tradizionali collegamenti meccanici tra comandi e sistemi di frenata o sterzo con segnali elettronici. A queste si affianca Vehicle Motion Management, un software che coordina freni, sterzo, telaio e propulsione, consentendo di modificare la risposta dell’automobile in funzione delle preferenze del conducente, anche attraverso l’intelligenza artificiale.

Elettrico, idrogeno e carburanti rinnovabili

La transizione energetica resta aperta a differenti soluzioni tecnologiche. Bosch continua a investire nell’elettrificazione, ma anche nell’efficienza dei motori a combustione, nelle celle a combustibile e nei propulsori alimentati a idrogeno. L’orientamento è individuare la tecnologia più adatta alle diverse applicazioni, senza puntare su un’unica modalità di alimentazione. Tra i progetti in sperimentazione anche in Italia figura Digital Fuel Twin, un sistema cloud che registra l’impiego di carburanti rinnovabili nei veicoli ibridi e documenta la riduzione delle emissioni di CO₂ associata al loro utilizzo.

La sfida dei veicoli commerciali

Un altro fronte di crescita è rappresentato dai mezzi pesanti. Bosch ritiene possibile raddoppiare entro la metà degli anni Trenta le vendite di tecnologie destinate ai veicoli commerciali pesanti, attualmente superiori a 4 miliardi di euro. Anche in questo comparto elettrificazione, connettività e automazione stanno modificando le architetture dei veicoli, con l’obiettivo di ridurre i costi operativi e migliorare l’efficienza delle flotte.

«Il camion del futuro sarà sempre più un computer ad alte prestazioni su ruote», ha affermato Francesco Monteamaro, Vice President Sales Bosch Mobility. «La crescente complessità del veicolo commerciale richiede un approccio integrato». Da qui la collaborazione con i costruttori italiani attraverso modelli di progettazione condivisa, che coinvolgono sistemi di propulsione, sicurezza e architetture elettroniche.

In questo scenario, la presenza italiana assume soprattutto una funzione di raccordo tra la ricerca internazionale del gruppo e le necessità dell’industria nazionale. Dalle sedi di Torino e Modena alle collaborazioni con i costruttori della Motor Valley, l’attività riguarda software, sicurezza e propulsione. La sfida, per Bosch e per l’intera filiera automobilistica, sarà tradurre l’accelerazione tecnologica in soluzioni industrialmente sostenibili, accessibili ai diversi segmenti di mercato e capaci di rispondere a una concorrenza globale sempre più serrata.