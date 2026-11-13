CUPRA Formentor e-Hybrid: 204 CV e oltre 120 km in elettrico, la plug-in che ama le curve

Con Formentor, CUPRA ha costruito buona parte della propria identità, proponendo un SUV coupé capace di coniugare design sportivo, comfort e una dinamica di guida particolarmente curata. Introdotta nel 2020 come primo modello sviluppato esclusivamente per il marchio spagnolo, Formentor si è rinnovata nel 2024 con un restyling che ha interessato estetica, interni e motorizzazioni. Tra le novità più importanti troviamo il sistema ibrido plug-in di seconda generazione, ora equipaggiato con una batteria decisamente più capiente. Abbiamo preso come riferimento la versione 1.5 e-HYBRID da 204 CV, una delle configurazioni più equilibrate della gamma, capace di percorrere oltre 120 km in elettrico secondo il ciclo WLTP e di assicurare prestazioni brillanti quando serve. Un’alternativa interessante per chi cerca un SUV sportivo, ma desidera contenere i consumi negli spostamenti quotidiani.

Cupra Formentor

Dimensioni e design

Formentor conserva proporzioni che mettono d’accordo tutti: un SUV - tanto richiesto - ma non troppo. Con 4,45 metri di lunghezza, 1,84 di larghezza e circa 1,51 di altezza, per un passo di 2,68 metri. Dimensioni che la collocano nel segmento C-SUV, distinguendosi però dalle concorrenti più tradizionali grazie alla linea del tetto spiovente e alla carrozzeria ribassata. Il restyling ha introdotto un frontale completamente ridisegnato, con il caratteristico profilo shark nose, cofano scolpito e nuovi gruppi ottici Matrix LED dalla firma luminosa a tre triangoli. Nel posteriore spicca la fascia LED a tutta larghezza, che incorpora il logo CUPRA illuminato. Le fiancate rimangono muscolose, valorizzate dai cerchi in lega fino a 19 pollici. Il risultato è uno dei SUV più personali della categoria, con linee dinamiche ma sufficientemente equilibrate per non risultare eccessive.

Cupra Formentor

Interni e tecnologia

L’abitacolo conferma l’impostazione sportiva del marchio, con una plancia orientata verso il conducente, volante specifico CUPRA e sedili avvolgenti, particolarmente piacevoli anche nei lunghi viaggi. Buona la qualità percepita, grazie ai rivestimenti morbidi, alle finiture curate e agli assemblaggi solidi. Alcune plastiche rigide rimangono nelle zone meno esposte, mentre i numerosi inserti in nero lucido richiedono qualche attenzione per evitare graffi e impronte. La novità principale è il display centrale da 12,9 pollici, con un sistema multimediale aggiornato, grafica moderna e maggiore rapidità rispetto al passato. Non mancano Apple CarPlay e Android Auto wireless, ricarica a induzione e strumentazione digitale Virtual Cockpit da 10,25 pollici. Apprezzabile anche l’illuminazione ambientale, mentre la gestione di alcune funzioni attraverso il touchscreen rimane meno immediata rispetto ai tradizionali comandi fisici.

Lo spazio a bordo è soddisfacente, soprattutto per i passeggeri anteriori, ma anche dietro due adulti possono viaggiare comodamente grazie al passo generoso. La linea del tetto non compromette eccessivamente l’abitabilità, mentre sono presenti bocchette di aerazione e prese USB-C per la seconda fila. Il principale compromesso della versione plug-in riguarda il bagagliaio, che scende a 345 litri rispetto ai 450 delle motorizzazioni tradizionali, per via della batteria collocata sotto al pianale. Una capacità sufficiente per l’utilizzo quotidiano, ma non particolarmente generosa per un SUV di queste dimensioni, soprattutto se orientato ad un impiego familiare.

Cupra Formentor

Prova su strada: sportiva ma anche confortevole

La Formentor e-HYBRID da 204 CV abbina il quattro cilindri 1.5 TSI turbo benzina da 150 CV a un motore elettrico integrato nella trasmissione automatica DSG a sei rapporti. La potenza complessiva raggiunge i 204 CV, con 350 Nm di coppia trasferiti alle ruote anteriori. Le prestazioni sono brillanti, con uno 0-100 km/h completato in 7,9 secondi e una velocità massima di 210 km/h. Numeri interessanti per un SUV che supera i 1.700 kg, ma è soprattutto nell’erogazione che il sistema ibrido convince. La componente elettrica assicura ripartenze pronte e silenziose, mentre il motore benzina interviene progressivamente quando viene richiesta maggiore potenza. Il cambio DSG lavora bene, con passaggi di marcia rapidi e fluidi, soprattutto nelle modalità più sportive. In città si apprezza la possibilità di procedere a zero emissioni, mentre sui percorsi extraurbani la Formentor esprime il proprio carattere dinamico, con una spinta sempre disponibile e una buona prontezza nei sorpassi. Stupisce nell’allungo, soprattutto considerando i “soli” 150 CV del termico.

È però tra le curve che emerge il lavoro svolto da CUPRA sulla messa a punto del telaio. Lo sterzo è diretto e preciso, con una risposta progressiva che trasmette sicurezza anche quando si aumenta il ritmo. Particolarmente efficace il sistema di sospensioni a controllo elettronico DCC, presente sull’esemplare provato, che permette di modificare la taratura degli ammortizzatori in base alla modalità selezionata, o come parametro individuale. In Comfort la vettura assorbe bene le irregolarità dell’asfalto, mentre scegliendo Performance diventa più sostenuta, limitando il rollio e assicurando inserimenti in curva rapidi. Con i cerchi da 19 pollici, tuttavia, le buche più profonde possono trasmettere qualche scossone nell’abitacolo. Superando di un altro livello la soglia “massima” di regolazione - con una tacca ulteriore - la rigidità si fa interessante: smette di essere un comune suv ibrido e inizia ad assicurare performance dinamiche di tutto rispetto. Qualche sbavatura sul pedale del freno: non così modulabile e con mordente, come ci si aspetterebbe dal marchio spagnolo.

Cupra Formentor

Più autonomia, più efficienza

Il vero punto di forza della nuova generazione plug-in è però l’autonomia elettrica. La batteria da 19,7 kWh netti permette di percorrere fino a circa 110 km reali (contro i 125 dichiarati), una distanza che avvicina questa tecnologia alle esigenze di chi utilizza quotidianamente un’elettrica. La seconda novità riguarda i consumi a batteria scarica: funziona come una vera full-hybrid e sono stati rilevati consumi nell’ordine di 5,8 l/100 km in città, equivalenti a circa 17 km/l, mentre in autostrada a 130 km/h si sale a circa 8 l/100 km, ovvero 12,5 km/l. Ricaricare di frequente è sempre importante, ma non più indispensabile.

Interessante anche la ricarica: il caricatore di bordo supporta fino a 11 kW in corrente alternata, con circa 2 ore e mezza per una carica completa, mentre alle colonnine rapide in corrente continua si raggiungono i 50 kW, sufficienti per passare dal 10 all’80% in circa 26 minuti. Una possibilità ancora poco diffusa tra le ibride plug-in, che aumenta sensibilmente la versatilità del modello.

Prezzi e considerazioni finali

La gamma e-Hybrid parte da una base di listino di 46.900 euro, 5.000 in più della 1.5 mild-hybrid da 150 CV e circa 9.200 in più della benzina con cambio manuale di pari potenza. La gamma è molto profonda, con anche diesel e versioni a quattro ruote motrici. Tuttavia, tra sito e la rete in Italia, non è raro imbattersi in promozioni e offerte particolarmente vantaggiose con maxi-rata finale o tassi agevolati.

La CUPRA Formentor 1.5 e-HYBRID rappresenta una delle interpretazioni più interessanti del SUV coupé compatto. Design, dimensioni e qualità complessiva mettono d’accordo quasi tutti, mentre il nuovo ibrido plug-in le consente di essere più sfruttabile, anche da chi non ricarica necessariamente ogni sera da casa. Il bagagliaio ridotto e un prezzo - di listino - non particolarmente contenuto rimangono i principali compromessi. Eppure, quando passa su strada, ti giri sempre a guardarla.