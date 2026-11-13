Dacia Spring, come va la nuova elettrica da città

Se sembra un’auto vera e si guida come un’auto vera… beh, allora è un’auto vera. Dacia Spring si scrolla di dosso l’ingenuità della prima generazione, incluse le ruote in versione slim, e debutta con un modello ormai maturo.

Il sedile di guida si regola in altezza e il volante si può anche avvicinare, così da trovare la posizione giusta in pochi secondi, e pu mantenendo la semplicità di una citycar, con il modello 2027 va quasi a sfidare vetture di segmento superiore per alcune soluzioni, incluso lo spazio per i bagagli.

I numeri di Dacia Spring

Dacia Spring

La nuova elettrica di Dacia è lunga 3,85 metri, 15 centimetri in più rispetto alla precedente, e ne guadagna 18 in larghezza. Davanti c’è più spazio per le spalle, dietro chi è alto più di 1,8 metri deve fare qualche sacrificio con le ginocchia, ma i sedili sono morbidi e anche toccandoli non è un fastidio.

Il bagagliaio da 337 litri basta per la spesa settimanale, ha un doppio fondo molto capiente e facilmente accessibile e, come optional, sotto il cofano si può aggiungere un vano da 18 litri per tenere il cavo di ricarica a portata di mano anche a bagagliaio pieno.

Il motore da 80 CV è lo stesso per tutta la gamma, così come la batteria da 27,5 kWh Dacia ha infatti creato due allestimenti che differiscono solo per la dotazione ma sono tecnicamente identici sotto la scocca.

Il produttore dichiara fino a 250 km di autonomia nel ciclo WLTP. Di serie ci sono 22 assistenti alla guida e un tasto che disattiva gli avvisi richiama le impostazioni di personalizzazione preferite..

Come va? Prova su strada

Dacia Spring

Per fare inversione bastano 9,9 metri e lo sterzo leggero aiuta quando si parcheggia. Nelle ripartenze urbane il motore risponde subito ed è più che sufficiente per essere tra i più brillanti al semaforo.

Fuori città, quando si passa da 80 a 120 km/h, servono poco più di dieci secondi e per un sorpasso conviene prendersi margine un po’ di margine, ma paragonata alle classiche utilitarie termiche non è affatto lenta, anzi.

Sulle buche più profonde le sospensioni smorzano il colpo, mentre su una sequenza di rattoppi (o di radici che ormai a Cascais invadono un sacco di strade) si viene un po’ sballottati, ma in curva si nota un’ottima riduzione del rollio che la rende più comoda per i passeggeri.

Nel tratto urbano di Cascais il consumo è rimasto sotto i 10 kWh per 100 km, scendendo addirittura sotto al dichiarato. Segno che, con questa batteria, in un utilizzo tra città ed extra-urbano senza troppa autostrada basta una carica a settimana per coprire gli spostamenti medi.

Prezzi

La Expression costa 17.900 euro e usa lo smartphone come navigatore, con un supporto dedicato sulla plancia. La Journey della prova costa 19.500 euro e aggiunge lo schermo da 10 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless oltre alla retrocamera.

Gli ordini aprono a novembre e le consegne iniziano a gennaio 2027. Per chi ricarica a casa e si muove soprattutto in città, la Expression ha già l’essenziale. Se si conta sulle colonnine rapide, occorre aggiungere il pacchetto da 500 euro. Con quello si passa dal 15 all’80% in 28 minuti, secondo Dacia.