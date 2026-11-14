Ecco come l’elettrica Jeep Compass 4xe sfida l’inverno

Con l’inverno alle porte, pioggia, neve e ghiaccio possono mettere alla prova anche i percorsi più familiari. È proprio in queste condizioni che Jeep vuole dimostrare il valore della nuova Compass 4xe, protagonista di un test ad Arjeplog, in Svezia, ai confini del Circolo Polare Artico. Un ambiente estremo, scelto per raccontare come la trazione integrale possa rappresentare un vantaggio concreto non soltanto nell’avventura, ma anche nella mobilità quotidiana. La nuova Compass interpreta così una doppia vocazione: SUV di segmento C spazioso e tecnologico, adatto alla famiglia e ai lunghi viaggi, ma fedele alla tradizione fuoristradistica del marchio americano. Progettata a Torino e prodotta a Melfi, nasce sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis e introduce, per la prima volta nella gamma Compass, una versione 4xe completamente elettrica. Il sistema impiega due motori indipendenti, uno anteriore e uno posteriore, per una potenza complessiva dichiarata di 375 CV. La distribuzione elettronica della coppia permette di adattare la motricità alle condizioni della strada, intervenendo rapidamente quando una o più ruote perdono aderenza. Il tutto lavora in sinergia con ABS e controllo elettronico della stabilità, a beneficio della sicurezza sui fondi difficili. Determinante è il sistema Jeep Selec-Terrain, che offre cinque modalità: Auto, Sport, Sand & Mud, Snow e 4WD Lock. Quest’ultima mantiene attiva la trazione su entrambi gli assi, come tradizionalmente avverrebbe bloccando il differenziale, mentre Snow è specifica per le condizioni invernali. Limita la potenza disponibile all’80%, rende più progressiva la risposta dell’acceleratore e mantiene inserita la trazione integrale, riducendo il rischio di pattinamento.Una tecnologia utile sulla neve, ma anche sull’asfalto bagnato o ghiacciato, dove una gestione prevedibile della coppia diventa fondamentale. In più, la gestione puntuale della ripartizione della coppia, avviene in maniera più rapida, efficace ed efficiente rispetto a quanto non farebbe un collegamento meccanico tra gli assi. Le capacità della Compass 4xe non si esauriscono però sui terreni difficili. La batteria da 96,1 kWh assicura fino a 606 km di autonomia dichiarata, mentre la ricarica rapida permette di passare dal 20 all’80% in circa 27 minuti. Numeri che la rendono adatta anche ai lunghi trasferimenti, senza rinunciare alla libertà di esplorare percorsi meno convenzionali. La dimostrazione sulle strade innevate della Svezia sintetizza la filosofia del progetto: portare su una “dimensione” elettrica i valori di libertà, autenticità e avventura che identificano Jeep.