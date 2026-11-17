Prima della EHS4 c’è una storia cominciata nel 1958. È l’anno di nascita di HONGQI, marchio cinese del gruppo FAW che oggi affianca alla propria tradizione automobilistica un progetto rivolto all’Europa. Il nuovo SUV elettrico segna questo passaggio: è il primo modello della casa concepito specificamente per il mercato europeo, con il contributo del centro di design di Monaco di Baviera.

Una storia lunga 68 anni

Con la EHS4, HONGQI aggiunge un nuovo capitolo a un percorso industriale che nel 2026 raggiunge i 68 anni. Alle spalle c’è il gruppo FAW, con oltre settant’anni di attività nella produzione automobilistica. Il modello si inserisce nell’espansione internazionale del marchio e porta al centro del progetto le esigenze dei clienti europei, dalla praticità degli ambienti interni all’utilizzo quotidiano della propulsione elettrica.

Le origini nei dettagli

Il richiamo alla cultura cinese passa attraverso la carrozzeria verde Celadon, che HONGQI dichiara ispirata alle ceramiche di Longquan, città della provincia dello Zhejiang nota per questa produzione tradizionale. I gruppi ottici prendono il nome di Eyes of Infinite Allure, mentre nell’abitacolo trova posto il comando Crystal Control Knob. Il progetto stilistico è stato sviluppato anche con il contributo del centro di design di Monaco di Baviera.

Autonomia e sicurezza

La EHS4 dichiara fino a 470 chilometri di autonomia e una ricarica rapida in circa 20 minuti. Il costruttore non specifica il ciclo di omologazione né le percentuali della batteria alle quali si riferisce il tempo di ricarica. La dotazione annunciata comprende sette airbag e sistemi di assistenza alla guida; restano da dettagliare capacità dell’accumulatore, motorizzazione e funzioni dei dispositivi di assistenza.

Due allestimenti per l’Italia

La gamma italiana comprende T1 e T2: la prima ha un prezzo di listino di 35.900 euro, ridotto a 32.900 euro al lancio; la seconda costa 37.900 euro, che diventano 34.900 euro con la promozione iniziale. La riduzione è di 3.000 euro per entrambe le versioni. Non sono precisate durata e condizioni dell’offerta, né le differenze di equipaggiamento tra i due allestimenti.