La carica di Fawcar: con 5 Suv alla conquista dell’Italia

“Happy travel for all”. Con questo slogan Fawcar, il più antico costruttore automobilistico cinese nato nella Repubblica Popolare nel 1953, con oltre 65 milioni di auto vendute nel mondo, sbarca in Italia. Lo fa con una cinquina di Suv e un mix di motorizzazioni, pronto a conquistare pure il mercato italiano.

“Arriviamo da molto lontano con il desiderio di diventare un marchio di fiducia anche per gli italiani, come già avviene in molte altre parti del mondo. Arriviamo qui, nel Paese che unisce stile, moda e innovazione tecnologica, perché è uno dei mercati automobilistici chiave con il maggior potenziale in Europa”, spiega Liu Zhongchen, presidente di Fawcar (Faw significa First Automobile Works) alla presentazione a Milano della gamma, tra rito del tè e suoni di Guzheng, la cetra cinese da tavolo.”Ci rivolgiamo a tutti quelli che viaggiano, soprattutto alle famiglie italiane, e per questo prima di arrivare qui abbiamo studiato la mobilità in Italia e le vostre strade per capire le vostre esigenze. Oggi l’industria europea sta attraversando una nuova fase di evoluzione e trasformazione: la domanda continua a svilupparsi, le aspettative dei consumatori diventano sempre più elevate e le politiche industriali favoriscono nuove opportunità di crescita. In questo scenario emerge con sempre maggiore chiarezza una mobilità diversificata, nella quale motorizzazioni tradizionali e nuove energie convivono e si sviluppano parallelamente”.

Per questo in arrivo in Italia sono cinque SUV con un mix di motorizzazioni, 3 termici della gamma BESTUNE e 2 elettrificati della gamma JOYEE, ognuno con la sua personalità soprattutto di design. Sono il BESTUNE B70S, SUV coupé dal design sportivo per una clientela giovane e dinamica con motore 1.5 o 2.0 turbo benzina, il BESTUNE T77, con dimensioni compatte ma un elevato sfruttamento degli spazi, dotato di un motore 1.5 turbo benzina, studiato per gli spostamenti urbani e l’uso familiare quotidiano, il BESTUNE T90, indicato proprio per le esigenze delle famiglie e del mondo business per gli ampi spazi interni e che con un motore 1.5 turbo benzina è l’ideale per i viaggi familiari su lunghe distanze e gli spostamenti interurbani. Ma sulle nostre strade arriveranno anche JOYEE S08, un SUV ibrido plug-in con motore 1.5 turbo benzina da 110 kW combinato con un’unità elettrica da 168 kW e una batteria LFP da 30,9 kWh, mentre JOYEE S04, previsto per i primi mesi del 2027, è 100% elettrico dotato di un motore sincrono a magneti permanenti che eroga 122 kW, con una batteria da 62,87 kWh che promette fino a 565 km di autonomia. I prezzi che partono da 26998 euro per le versioni termiche e dunque per il BESTUNE T77, BESTUNE T99 e il BESTUNE B70S, e per le versioni elettrificate da 35998 euro per il JOYEE S04 e da 38998 euro per il JOYEE S08.

“Comfort, tecnologia, qualità, dotazioni e prezzi fortemente competitivi sono le caratteristiche che conquisteranno anche gli italiani”, dice Fulvio Marchetti, direttore di BONTU-China Car Company in Italia. “A ciò si aggiunge una rete di vendita e postvendita già strutturata quest’anno con 70 concessionarie e 100 punti di assistenza che diventeranno rispettivamente 110 e 160 il prossimo anno e destinate ad aumentare di anno in anno forti di un gruppo che oggi investe con decisione nelle tecnologie che stanno ridisegnando il futuro della mobilità”.