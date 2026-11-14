La prova di Lancia Gamma, da Melfi ritorno al futuro

La nuova Lancia Gamma riporta sulla scena un nome che appartiene alla storia del marchio torinese. L’originale, presentata nel 1976, rompeva gli schemi delle classiche ammiraglie con una carrozzeria dalla linea spiovente. Cinquant’anni dopo, quella ricerca di originalità ritorna nelle forme di un SUV fastback lungo 4,67 metri disegnato e ingegnerizzato in Italia, nonché prodotto nello stabilimento di Melfi. Nata sulla piattaforma STLA Medium, la Gamma cerca un’identità propria, a partire dal Calice luminoso anteriore. Dietro, la firma a T, le veneziane che ricordano sia Beta HPE sia Stratos e le pinne aerodinamiche flottanti uniscono memoria e funzionalità. Il coefficiente aerodinamico dichiarato è sbalorditivo: 0,25. L’abitacolo è uno dei suoi argomenti migliori. La plancia privilegia superfici avvolgenti e materiali curati, con un’impostazione che vuole ricordare più un salotto che una postazione tecnologica. Non mancano però i moderni schermi: quadro strumenti da 10,25 pollici e display centrale da 16 pollici, governato dal sistema SALA HUB con assistente vocale basato su ChatGPT. Presente anche il caratteristico tavolino centrale che integra la ricarica wireless dello smartphone. Ottimo lo spazio per i passeggeri posteriori, mentre il bagagliaio offre 560 litri di capienza. Al volante della 1.2 Hybrid da 145 CV, con trazione anteriore e cambio automatico a sei rapporti, emerge subito la vocazione della Gamma: viaggiare bene, senza inutili esibizioni di sportività. Il tre cilindri risponde in maniera regolare, con una spinta adeguata nei sorpassi e nelle riprese, diventando particolarmente vivace quando è necessario.La trasmissione cambia con dolcezza e rapidità, mentre le palette al volante consentono di selezionare manualmente i rapporti. È soprattutto l’assetto a convincere. Le sospensioni filtrano buche e imperfezioni senza rendere la vettura impacciata quando la strada si fa tortuosa. Lo sterzo è preciso, ha la giusta consistenza e aiuta a impostare le traiettorie con naturalezza. Anche la frenata è progressiva e facile da modulare.La Gamma mantiene una compostezza apprezzabile nelle curve e, alle velocità autostradali, lascia fuori dall’abitacolo gran parte dei fruscii e del rumore di rotolamento. Una silenziosità che contribuisce a rendere distesi anche i trasferimenti più lunghi. Di rilievo l’impatto col distributore: Lancia Gamma Hybrid dichiara consumi medi di 5,3 l/100 km nel ciclo WLTP, un dato che conferma l’attenzione all’efficienza senza sacrificare comodità e performance. L’offerta comprende anche tre elettriche: Standard Range da 230 CV e oltre 540 km di autonomia WLTP, Long Range da 245 CV e oltre 740 km, e HF Integrale da 375 CV con due motori e trazione integrale.I prezzi partono da 39.900 euro per la Hybrid e arrivano a 59.900 euro per la HF. Più che inseguire prestazioni appariscenti, la nuova Gamma punta su equilibrio, comfort e piacere di guida: qualità che danno sostanza al ritorno di un nome storico. Un carattere italiano che emerge anche alla guida.