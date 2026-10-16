La Tesla Roadster vola davvero: Musk stupisce tutti con l’auto che fa capriole in aria grazie ai razzi SpaceX

Non è l’intelligenza artificiale ma la realtà. Molti utenti sono rimasti sconvolti, o quasi, nel vedere una Tesla “volare” e fare capriole in aria pensando si trattasse di una fake news. Invece è tutto vero: Elon Musk ha presentato in Texas la sua nuova creatura, la Tesla Roadster, in grado di elevarsi da terra grazie a propulsori a razzo prodotti da SpaceX.

Tesla Roadster, com'è la prima auto volante di Elon Musk coi razzi di SpaceX

Cos’è Tesla Roadster

“Roadster è un’auto da vero pilota: aerodinamica attiva, un sistema di aspirazione a più modalità e propulsori a gas freddo”, spiegano gli ingegneri di Tesla su X. È interessante capire come fa ad alzarsi in volo: SpaceX utilizza da decenni propulsori per le proprie navicelle spaziali che, adesso, sono anche montati in questa speciale vettura.

“Come un razzo”

In una dimostrazione spettacolare, la Roadster, l’unica auto Tesla a guida manuale, ha percorso una curva altissima capovolgendosi prima di lanciarsi alla fine del tracciato, ruotare a mezz’aria e atterrare sana e salva a terra tra gli applausi del pubblico in Texas. “Beh, ha funzionato”, ha detto Musk sorridendo. La nuova Roadster è dotata di “propulsori per il controllo dell’altitudine e propulsori principali nella parte posteriore, quindi può praticamente volare come un razzo”, ha aggiunto il magnate.

Le caratteristiche dell’auto volante

Su un display è stato mostrato che Tesla Roadster è in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (il corrispettivo di 96 km/h) in meno di un secondo. L’auto utilizza 10 ugelli, quelli che Musk ha descritto come “serbatoi d’aria ad altissima pressione” per poter spingersi in aria ma anche per accelerare rapidamente a terra. Musk ha descritto questa tecnologia come “il risultato di una collaborazione tra la migliore casa automobilistica del mondo e la migliore azienda aerospaziale del mondo”.

Produzione, costi e caratteristiche

Nel corso della presentazione, Musk ha spiegato che l’auto entrerà in produzione a partire dal 2028: trattandosi un’auto totalmente elettrica, è stata dichiarata un’autonomia di 480 km e una velocità massima addirittura superiore ai 370 km/h. Come spiegato da Tesla sul sito web, l’esterno dell’auto monta anteriori nascosti, fanale posteriore a tutta lunghezza e superfici a filo per una forma minimalista e altamente tecnica; le ruote sono “super leggere” con razzi sottili che rinforzano la resistenza strutturale quando si è a terra.

Per quanto riguarda la vernice, “Ano White offre una finitura derivata dall’aerospaziale con protezione UV e criogenica, dissipazione elettrostatica e resistenza alla corrosione”. Il vetro tintato Gold Glazed “imita il rivestimento in rame dei visori delle tute spaziali, con accenti sottili in titanio”.

Gli interni, invece, montano sedili rinforzati per una maggiore aderenza. “Comandi manuali e posizione fissa del sedile riducono la massa complessiva del veicolo, materiali leggeri ad alta resistenza in tutto l’abitacolo, inclusi magnesio, titanio e fibra di carbonio, contribuiscono a ridurla ulteriormente.Ciò permette alla Roadster di rispondere agli input del guidatore quasi istantaneamente”, spiegano gli sviluppatori.

I prezzi, per adesso, non sono stati comunicati: stime parlando di almeno 250mila dollari (circa 221 mila euro).