Musk dice addio al Cybertruck e scommette sul Cybercab

Dal Cybertruck al Cybercab, il robotaxi elettrico a guida autonoma a due posti affidato a telecamere e intelligenza artificiale, un mezzo progettato per il trasporto urbano rapido. Elon Musk, patron di Tesla, ha annunciato la fine della produzione del suo Cybertruck, il massiccio pick-up in acciaio inossidabile che, con il suo aspetto fantascientifico, aveva suscitato grande entusiasmo all’inizio. La decisione, che sarà messa in atto nel 2027 attraverso una progressiva riduzione della produzione a Austin, nel Texas, è stata annunciata con un breve messaggio pubblicato su “X”, il social network del tycoon. A quel punto partirà il nuovo corso contrassegnato dal Cybercab, il robotaxi dell’azienda dal quale Musk si attende importanti risultati.Il Cybertruck, con la sua linea da “carrarmato urbano”, aveva fatto il suo spettacolare debutto nel 2019, durante una presentazione in cui un designer di Tesla aveva lanciato una sfera metallica contro il veicolo per dimostrare la presunta resistenza dei suoi vetri. In realtà, il vetro andò in frantumi. Non una bella figura e un segnale che non tutto sarebbe andato alla perfezione. Eppure Musk dal “carrarmato urbano” aveva preventivato di sfornarne 250mila. La risposta del mercato è stata però deludente: nel 2025, negli Stati Uniti, di Cybertruck ne sono stati venduti appena 20.237 unità, il 48% in meno rispetto all’anno precedente. E il 2026 non sembra aver invertito la tendenza, con un ulteriore calo del 28% tra gennaio e settembre. Nel frattempo, il prezzo di partenza era passato dai 39.900 dollari annunciati nel 2019 agli oltre 60mila del debutto commerciale, arrivato con quasi due anni di ritardo.

Il mercato, intanto, prende atto della decisione del tycoon e fa le sue considerazioni. “Musk - commenta Gabriel Debach, market analyst di etoro - sostiene che rinunciare al pickup sia una questione di opportunità industriale, non di redditività. Può essere. Ma mentre il Cybertruck doveva convincere gli automobilisti ad acquistarlo, il Cybercab dovrà convincere gli investitori di poter generare profitti percorrendo chilometri. Tesla prevede, infatti, di mantenere la proprietà della maggior parte dei veicoli e gestirli come una flotta”.Debach dà uno sguardo anche alle azioni di Tesla, “la peggiore - avverte - delle “Magnifiche Sette” quest’anno, con un calo del 15,94%, e non aggiorna i propri massimi storici da 222 sedute. Il titolo è in bear market, a oltre il 23% dal record, ma continua a trattare a 175 volte gli utili attesi, contro una media triennale di 137 volte. E guardando ai fondamentali, nel terzo trimestre i ricavi automobilistici sono scesi del 3% su base annua, l’utile operativo del 56% e il free cash flow del 62% rispetto a un anno prima. Eppure, le azioni non sembrano aver perso il proprio fascino tra gli investitori retail”.

Secondo l’ultimo report “Top Stock’s” di eToro, relativo al terzo trimestre 2026, Tesla è infatti la seconda azione più posseduta a livello globale dagli utenti della piattaforma, alle spalle soltanto di Nvidia e davanti ad Amazon.“Il Cybercab, intanto, è già una realtà tecnologica - conclude il patron di Tesla - , ma la sua sostenibilità economica resta ancora tutta da dimostrare. E forse il problema oggi di Tesla è proprio questo: non tanto la capacità di immaginare il futuro, ma capire quanto gli investitori siano ancora disposti a pagare in anticipo per vederlo realizzato”.