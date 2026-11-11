Nissan Leaf, l’ultima frontiera della mobilità elettrica

Con nuova Nissan Leaf on the road ad inseguire il sole. È dall’Osservatorio Astronomico di Roma, a Monte Porzio Catone, dove è proprio la stella più stella di tutte ad apparire con tutta la sua magia agli astronomi dell’Istituto nazionale di astrofisica, che inizia il test drive della terza generazione di questa icona che ha inaugurato l’era della mobilità elettrica di massa nel 2010. C’è un filo invisibile che lega l’energia delle stelle e l’energia che spinge questo crossover, secondo la batteria da 52 kWh e 75 kWh, fino a 440 km e fino a 622 km di autonomia con ricarica rapida fino a 150 kW che consente, per i modelli con la batteria più potente, un recupero di energia di 420 km in circa 30 minuti.

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La contraddistingue un design aerodinamico con una silhouette dalle linee essenziali, un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,25, maniglie a filo carrozzeria, tetto panoramico oscurante, gruppi ottici posteriori tridimensionali, mentre l’abitacolo integra un ecosistema digitale composto da due schermi da 14,3 pollici, servizi Google e piattaforma NissanConnect, per un’esperienza di guida connessa, intuitiva e personalizzabile: chi è al volante può tenere sotto controllo navigazione, climatizzazione e contenuti multimediali tramite comandi vocali e sincronizzare facilmente applicazioni e servizi personali. Nessun timore anche per la ricarica perché il sistema intelligente di gestione termica della batteria opera in sinergia con il Route Planner integrato in Google Maps per individuare le stazioni di ricarica e modificare il percorso e predisporre automaticamente anche la temperatura ottimale della batteria e ottimizzare cosí tempi ed efficienza della ricarica nelle diverse condizioni di utilizzo.

“Presentare la nuova Leaf in questo Osservatorio ci fa comprendere quanta energia solare non riusciamo a capitalizzare e come le auto elettriche potrebbero cibarsi di questa energia”, riflette Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia. “Questa terza generazione in sedici anni di Leaf conferma l’impegno di Nissan per la diffusione della mobilità elettrica che si esprime non soltanto attraverso lo sviluppo di nuovi modelli, ma anche l’innovazione tecnologica e la collaborazione con istituzioni, enti di ricerca, università e associazioni di settore. L’arrivo di vetture come la nuova LEAF, la nuova MICRA, PIXO e il futuro JUKE EV, un’offensiva prodotto che porterà sul mercato quattro modelli completamente elettrici nell’arco di tre anni, testimonia la volontà di offrire soluzioni concrete per accompagnare la transizione verso l’elettrificazione del nostro Paese, dove il peso degli EV in Italia è passato dal 4% del 2024 all’8% nel periodo gennaio-ottobre 2026, che implica peró anche diffusione delle infrastrutture di ricarica, formazione delle competenze, definizione di un quadro normativo e fiscale capace di definire una mobilità sempre più sostenibile, accessibile e competitiva”.

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Sulle scenografiche e collinari strade a saliscendi dei Castelli romani tra Grottaferrata, Frascati e il parco archeologico del Tuscolo, Nissan Leaf con il motore elettrico che eroga 160 kW (218 CV) e 355 Nm di coppiia, accelera da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi, scatena il suo animo sportivo con scatto dinamico, fluidità di marcia e sterzo reattivo che accompagna le curve con piglio, peccato che sui pavé o sull’asfalto non liscissimo caratteristico non soltanto delle strade laziali ma di quasi tutte le città italiane, anche a velocità bassissime l’auto reagisce con continui sobbalzi, forse a causa del grande diametro dei cerchioni e delle gomme, dell’eccessiva pressione degli pneumatici o delle sospensioni troppo rigide. La guida è resa più piacevole con il sistema audio BOSE® Personal® Plus e con l’altoparlante integrato nel poggiatesta del conducente, così progettato per convogliare direttamente le indicazioni di navigazione e le notifiche in modo immersivo.

Un modello che, secondo le previsioni del marchio, conquisterà il 19% di famiglie, il 45% di professionisti e il 36% di clienti cosiddetti post family, ovvero coppie con figli già autonomi. Tre livelli nella gamma, Engag, Advance e Evolve, con un prezzo che a seconda della batteria varia da 36950 a 48150 euro. E un lancio pubblicitario con uno spot che si conclude con due extraterrestri che si domandano perché non hanno anche loro un’auto cosí spaziale.