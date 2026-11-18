La nuova Audi RS 5 segna una svolta nella storia di Audi Sport, introducendo per la prima volta una motorizzazione ibrida plug-in nella famiglia RennSport. Un cambiamento radicale rispetto alla precedente RS 4, della quale raccoglie l’eredità, mantenendo il celebre V6 2.9 biturbo ma affiancandolo a una potente unità elettrica. Il risultato è una potenza complessiva di 639 CV e ben 825 Nm di coppia, numeri da autentica supercar. Disponibile nelle carrozzerie berlina e Avant, la nuova RS 5 introduce anche un sistema di trazione integrale evoluto e una raffinata gestione elettronica della dinamica. Abbiamo provato un esemplare particolarmente accessoriato, caratterizzato da numerosi dettagli in fibra di carbonio, sia esterni sia interni, e dall’imponente impianto frenante carboceramico. Una configurazione che esalta ulteriormente il carattere sportivo del modello, il cui listino parte da 111.100 euro.

Dimensioni e design

La nuova RS 5 cresce sensibilmente rispetto al passato, raggiungendo 4,90 metri di lunghezza, 1,95 di larghezza e circa 1,45 di altezza, con un passo di 2,91 metri. Dimensioni importanti, accompagnate da carreggiate notevolmente allargate e da un peso che arriva a circa 2.355 kg per la berlina e 2.370 kg per la Avant. Il design è decisamente più aggressivo rispetto alla normale A5, con passaruota maggiorati, paraurti specifici e un frontale dominato dall’ampia griglia Singleframe a nido d’ape. Le prese d’aria laterali e gli sfoghi dietro alle ruote anteriori contribuiscono a rendere l’insieme particolarmente muscoloso. Nel posteriore spiccano il diffusore aerodinamico e i due grandi terminali di scarico ovali, finalmente autentici e ben integrati nella carrozzeria. L’esemplare in prova si distingue ulteriormente grazie al pacchetto in fibra di carbonio, che interessa diversi elementi aerodinamici e decorativi della carrozzeria, aggiungendo un carattere ancora più esclusivo. Completano l’insieme i cerchi in lega da 21 pollici, attraverso i quali si intravedono gli enormi dischi carboceramici da 440 mm all’anteriore e 410 al posterior. Il risultato è una delle Audi RS più appariscenti degli ultimi anni, capace di comunicare immediatamente le proprie ambizioni sportive.

Interni e tecnologia

L’abitacolo riprende l’impostazione delle nuove Audi A5, arricchendola con finiture specifiche RS, sedili sportivi avvolgenti e dettagli in fibra di carbonio. La qualità percepita è elevata, con materiali morbidi, rivestimenti ricercati e assemblaggi solidi, sebbene rimangano alcune superfici in nero lucido piuttosto soggette a impronte. La posizione di guida è ottima, bassa e ben allineata, mentre i sedili trattengono efficacemente il corpo anche durante la guida più dinamica, senza sacrificare eccessivamente il comfort. La plancia è dominata dal nuovo Digital Stage, composto dalla strumentazione digitale da 11,9 pollici e dal display centrale OLED da 14,5 pollici, ai quali si aggiunge lo schermo dedicato al passeggero da 10,9 pollici. Il sistema multimediale è rapido e completo, con Apple CarPlay e Android Auto, navigazione evoluta e schermate specifiche RS per monitorare temperature, forze G e funzionamento del sistema ibrido. Rimane però qualche perplessità sull’ergonomia: numerose funzioni richiedono l’utilizzo del touchscreen, aumentando le distrazioni durante la guida.

Buona l’abitabilità per quattro adulti, mentre il quinto passeggero deve convivere con un tunnel centrale piuttosto ingombrante. La presenza della batteria penalizza sensibilmente il bagagliaio, che scende a soli 331 litri sulla berlina e 361 sulla Avant. Valori piuttosto ridotti considerando le dimensioni esterne e il posizionamento della vettura.

Prova su strada: 639 CV e una dinamica sorprendente

Sotto al cofano troviamo il noto V6 2.9 TFSI biturbo, profondamente aggiornato e ora capace di sviluppare 510 CV e 600 Nm di coppia. A questo si aggiunge un motore elettrico da 177 CV e 460 Nm, integrato nella trasmissione automatica tiptronic a otto rapporti. La potenza combinata raggiunge così 639 CV e 825 Nm, sufficienti per completare lo 0-100 km/h in appena 3,6 secondi e raggiungere una velocità massima di 285 km/h nelle configurazioni che prevedono lo specifico innalzamento del limitatore. La spinta è impressionante fin dai bassi regimi, grazie soprattutto al supporto elettrico che elimina praticamente qualsiasi esitazione del V6. L’erogazione è corposa e progressiva, con una riserva di potenza che sembra non esaurirsi mai. Anche a batteria scarica, la rigenerazione è così immediata che non si percepisce mai l’assenza di coppia extra proveniente dall’elettrico. Il cambio automatico lavora con grande fluidità nella guida quotidiana, sebbene nelle situazioni più sportive non raggiunga sempre la rapidità dei migliori doppia frizione o di altre configurazioni del celebre ZF: con un ritmo elevato, alle volte fatica a stare dietro alle “ondate” di coppia dell’unità ibrida, specialmente vicino al limitatore. Il sound del sei cilindri rimane piacevole e corposo, soprattutto con lo scarico sportivo, ma meno coinvolgente rispetto ad alcune sportive tradizionali.

La vera sorpresa arriva però tra le curve. Nonostante una massa vicina alle 2,4 tonnellate, la RS 5 mostra un’agilità difficile da immaginare leggendo la scheda tecnica. Merito soprattutto della nuova trazione quattro con Dynamic Torque Control, un sistema di torque vectoring elettromeccanico capace di distribuire la coppia tra le ruote posteriori in appena 15 millisecondi. La differenza di coppia tra i due lati può arrivare fino a 2.000 Nm, contribuendo a rendere l’auto estremamente reattiva in inserimento e stabile in uscita di curva. Lo sterzo è diretto e preciso, con una rapportatura specifica di 13:1, mentre l’assetto con ammortizzatori elettronici a doppia valvola gestisce separatamente compressione ed estensione. In modalità Comfort la RS 5 rimane sorprendentemente utilizzabile, assorbendo discretamente le asperità nonostante i grandi cerchi. Selezionando le modalità sportive, invece, la risposta diventa molto più secca, limitando efficacemente rollio e beccheggio. Il peso rimane percepibile nei cambi di direzione più bruschi, ma l’efficacia complessiva del telaio è davvero notevole.

Un ruolo fondamentale è svolto dall’impianto frenante carboceramico presente sul nostro esemplare. I dischi misurano ben 440 mm all’anteriore e 410 mm al posteriore, con pinze anteriori a dieci pistoncini. Rispetto all’impianto tradizionale in acciaio permettono di risparmiare circa 30 kg e assicurano una resistenza superiore all’affaticamento, soprattutto nell’utilizzo più intenso. La potenza frenante è impressionante, ma convince anche la modulabilità del pedale, che riesce a integrare efficacemente frenata meccanica e recupero energetico.

Consumi e autonomia

La nuova RS 5 dispone di una batteria da 25,9 kWh lordi, di cui circa 22 utilizzabili, che permette di percorrere fino a 84 km in modalità completamente elettrica secondo il ciclo WLTP. Un valore interessante per una sportiva di questa potenza, che consente di affrontare diversi spostamenti quotidiani senza utilizzare il motore termico. La ricarica avviene esclusivamente in corrente alternata fino a 11 kW, richiedendo circa due ore e mezza per una carica completa: purtroppo non è presente la ricarica in DC. Naturalmente i consumi cambiano sensibilmente in base allo stile di guida. Audi dichiara valori nell’ordine di 9,5-10 l/100 km nel ciclo combinato a batteria scarica per la berlina, mentre nelle prove indipendenti sono state rilevate percorrenze di circa 8 km/l in città, 12,5 km/l in extraurbano e poco meno di 10 km/l in autostrada. Guidando sportivamente, i consumi possono aumentare in maniera considerevole, come è lecito aspettarsi da un’auto con quasi 640 CV e un peso così elevato.

Il sistema plug-in offre comunque una versatilità sconosciuta alle precedenti generazioni RS, permettendo di alternare la guida completamente elettrica alle prestazioni del V6. Rimane però fondamentale poter ricaricare frequentemente per sfruttarne appieno i vantaggi.

Prezzi e considerazioni finali

Il listino della nuova Audi RS 5 parte da 111.100 euro per la berlina e 113.500 euro per la Avant. Le versioni Performance richiedono rispettivamente 121.100 e 123.500 euro, aggiungendo cerchi da 21 pollici, scarico sportivo RS, dettagli estetici specifici e velocità massima elevata a 285 km/h. Particolarmente costosi gli optional presenti sull’esemplare in prova. Il Carbon Pack parte da circa 4.850 euro, mentre il pacchetto con carbonio opaco Camouflage presente sul nostro esemplare raggiunge i 5.700 euro. Gli inserti interni in fibra di carbonio richiedono ulteriori 480 euro, mentre l’impianto frenante carboceramico ha un prezzo compreso tra 10.300 e 10.900 euro. Una configurazione particolarmente accessoriata può quindi superare facilmente i 140.000 euro.