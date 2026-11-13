Acea, approvati i risultati al 30 settembre 2026

Il Consiglio di Amministrazione di ACEA, riunitosi oggi sotto la presidenza di Alessandro Rivera, ha approvato il Resoconto Intermedio della Gestione al 30 settembre 2026.

L’Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo, ha dichiarato: “I risultati dei primi nove mesi confermano la solidità del nostro modello industriale e il percorso di crescita sostenibile del Gruppo. Il business idrico resta il principale motore di sviluppo, grazie al potenziamento delle infrastrutture e all’espansione territoriale. Proseguono inoltre gli investimenti nelle reti elettriche, sempre più resilienti e digitali e l’avanzamento, in ottica di economia circolare, di progetti ambientali strategici. Il nostro impegno resta focalizzato sulle infrastrutture essenziali, coniugando crescita, efficienza operativa e disciplina finanziaria per continuare a creare valore per i territori e per i nostri stakeholder”.

HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI4

(mln€) 9M2026 9M2025 Var. % Ricavi consolidati pro-forma 2.394 2.272 +5% EBITDA pro-forma 1.109 1.091 +2% EBITDA pro-forma ricorrente 1.092 1.042 +5% Utile netto consolidato (post minorities) 530 415 +28% Utile netto consolidato ricorrente (post minorities) 263 231 +14% 668

Investimenti lordi 954 9425 +1% (mln€) 30/9/26

(a) 31/12/25

(b) Var.%

(a/b) Net Debt reported 5.114 4.963 +3% Net Debt pro-forma6 5.114 4.567 +12%

CONFERMATA LA GUIDANCE PER IL 2026 (non include i risultati di ACEA Energia riclassificati nelle “Attività Discontinue”)

• EBITDA a +3%/+5% rispetto al 2025 restated di 1.365 milioni di Euro (l’EBITDA 2025 restated è calcolato al netto delle partite non ricorrenti, escludendo il contributo della rete AT nei 9M2025, del fotovoltaico ceduto nel 2025 e di Publiacqua).

• Investimenti ~1,5 miliardi di Euro (1,2 miliardi di Euro netto contributi pubblici).

• Ratio Net Debt /EBITDA 3,5-3,6x.

RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2026

I Ricavi consolidati pro-forma si attestano a 2.393,8 milioni di Euro, in aumento del 5,4% rispetto ai 2.271,9 milioni del 30 settembre 2025, guidati soprattutto dalla crescita di Acqua Italia. Le attività regolate contribuiscono per circa 2 miliardi di Euro, rappresentando approssimativamente l’84% del totale dei ricavi.

L’EBITDA pro-forma ricorrente raggiunge 1.092 milioni di Euro, in crescita del 5% rispetto ai 1.042 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2025, trainato soprattutto dalla solida performance di Acqua Italia. Includendo il contributo di Aquanexa, l’EBITDA evidenzia un aumento del 6%.

L’EBITDA consolidato pro-forma si attesta a 1.109,0 milioni di Euro, +1,7% rispetto ai 1.090,5 milioni di Euro dei 9M2025. Le partite non ricorrenti dei primi nove mesi 2026 sono riconducibili principalmente agli effetti della variazione di perimetro derivante dall’acquisizione di Aquanexa e al recupero inflattivo delle componenti tariffarie del servizio idrico, parzialmente compensati dal minor risultato di Deco conseguente agli interventi di revamping. Il confronto con il 2025 è inoltre influenzato dalla contabilizzazione dei premi per la qualità tecnica e contrattuale del servizio idrico integrato riferiti al biennio 2022-2023 e dagli effetti delle variazioni di perimetro derivanti dalla cessione delle attività di Alta Tensione (AT) e di alcuni asset fotovoltaici, nonché dal deconsolidamento di Publiacqua.

La composizione dell’EBITDA ricorrente consolidato per area di business è la seguente: Acqua Italia 60%; Reti e Illuminazione Pubblica 30%; Ambiente 6%; Produzione 4%.

Il 96% dell’EBITDA ricorrente deriva dai business regolati Acqua Italia e Reti, e dalle attività di Illuminazione Pubblica e Ambiente.

Gli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti ammontano a 610,9 milioni di Euro (604,4 milioni di Euro al 30/9/2025). L’andamento è determinato da dinamiche contrapposte: da un lato, l’incremento degli ammortamenti, sostenuto dal continuo sviluppo degli investimenti nei business regolati; dall’altro, la riduzione delle “svalutazioni nette dei crediti commerciali” e degli “accantonamenti e rilasci per rischi e oneri”.

L’EBIT consolidato pro-forma aumenta del 2,5% passando da 486,1 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2025 a 498,1 milioni di Euro nello stesso periodo del 2026, sostanzialmente a riflettere la dinamica registrata a livello di EBITDA.

Gli oneri finanziari netti pro-forma sono pari a 109,7 milioni di Euro, rispetto ai 97,4 milioni registrati nello stesso periodo del 2025. Al 30 settembre 2026, il costo globale medio del debito del Gruppo ACEA si attesta al 2,21% rispetto al 2,04% del 30 settembre 2025 e al 2,07% del 31 dicembre 2025.

L’Utile netto consolidato raggiunge 529,8 milioni di Euro, in crescita del 27,6% rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. Il risultato beneficia, tra le altre, dell’iscrizione della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di ACEA Energia (256 milioni di Euro).

L’Utile netto ricorrente, pari a 263 milioni di Euro, registra un incremento di circa il 14%, beneficiando anche della positiva dinamica registrata a livello operativo. Il tax rate al 30 settembre 2026, determinato sul risultato pro-forma al netto della citata plusvalenza e del risultato delle società consolidate con il metodo del patrimonio netto, si attesta al 34,4% (rispetto al 34,2% del 30 settembre 2025, determinato con analogo criterio). Il livello della tassazione risente anche degli effetti della maggiorazione dell’IRAP introdotta dal Decreto Legge n. 21 del 20 febbraio 2026.

Nei primi nove mesi del 2026, il Gruppo ha realizzato investimenti lordi per 954,0 milioni di Euro, rispetto a circa 942 milioni di Euro registrati nel corrispondente periodo del 2025 (escludendo le capex di ACEA Energia).

Al netto dei contributi, gli investimenti si attestano a circa 796 milioni di Euro (775 milioni di Euro nei 9M2025 escludendo le capex di ACEA Energia), e risultano fortemente orientati verso i business regolati, che rappresentano il 92% degli investimenti complessivi del Gruppo.

La ripartizione degli investimenti lordi per aree di business è la seguente: Acqua Italia 556,6 milioni di Euro (460 milioni al netto dei contributi), Reti e Illuminazione Pubblica 290,3 milioni di Euro (228 milioni al netto dei contributi), Ambiente 41,1 milioni di Euro, Produzione 20,4 milioni di Euro, altri business (Acqua Estero, Water Services, Engineering & Infrastructure Projects), Corporate ed Energy Management 45,6 milioni di Euro.

L’Indebitamento Finanziario Netto aumenta di circa 151 milioni di Euro, passando da 4.962,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2025 a 5.113,7 milioni di Euro al 30 settembre 2026. La variazione riflette principalmente il saldo netto delle operazioni di asset rotation, gli investimenti realizzati nel periodo, la distribuzione dei dividendi e il pagamento delle imposte, beneficiando al contempo del miglioramento del capitale circolante.

Al 30 settembre 2026, il rapporto Net Debt/EBITDA LTM pro-forma7 si attesta a 3,49x, rispetto a 3,27x del 31 dicembre 2025. Il debito è per l’81% a tasso fisso e presenta una durata media pari a 3,8 anni.

RISULTATI PRIMI NOVE MESI 2026 PER AREA DI BUSINESS

• ACQUA Italia - L’EBITDA pro-forma al 30 settembre 2026 raggiunge 666,6 milioni di Euro, in aumento del 7,5% rispetto ai 620,0 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025.

La variazione è guidata principalmente dai maggiori margini derivanti dalla crescita dei ricavi tariffari del servizio idrico.

A parità di perimetro, escludendo nei 9M2025 il contributo di Publiacqua (8,9 milioni di Euro) e dei premi per la qualità tecnica e contrattuale del servizio idrico integrato (24,9 milioni di Euro), e nei 9M2026 il recupero inflattivo delle componenti tariffarie del servizio idrico relative ad anni precedenti (8,3 milioni di Euro), la crescita organica dell’EBITDA pro-forma risulta pari a circa il 12%.

• RETI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA – L’EBITDA dei primi nove mesi del 2026 si attesta a 325,4 milioni di Euro e si confronta con i 342,1 milioni di Euro dello stesso periodo del 2025 (-5,0%).

Al netto della variazione di perimetro, riconducibile alle attività di Alta Tensione cedute (8,9 milioni di Euro), l’EBITDA si riduce del 2% rispetto al 30 settembre 2025.

La riduzione del 2% risente del beneficio di circa 10 milioni di Euro rilevato nel 2025 per il riconoscimento, da parte di ARERA, di un’istanza relativa a perdite di rete (Delibera 329/2025).

Escludendo tale effetto, l’EBITDA dei primi nove mesi del 2026 risulta sostanzialmente in linea con quello del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

• AMBIENTE – L’EBITDA dell’area è pari a 58,6 milioni di Euro, rispetto ai 66,7 milioni di Euro del 30 settembre 2025. La variazione riflette principalmente la riduzione dei margini degli impianti WTE dovuta a minori conferimenti per effetto dei fermi programmati.

Al netto delle componenti non ricorrenti – riconducibili prevalentemente nei 9M2026 al fermo impianto Deco‑Cirsu per revamping (2 milioni di Euro) – l’EBITDA è pari a circa 61 milioni di Euro.

• PRODUZIONE – L’EBITDA si attesta a 46,2 milioni di Euro, rispetto ai 48,7 milioni di Euro del 30 settembre 2025. La flessione è riconducibile principalmente agli effetti della variazione di perimetro conseguente alla cessione nel 2025 degli impianti fotovoltaici di Nepi, Licodia e Bomarzo (8,9 milioni di Euro).

L’EBITDA ricorrente, al netto degli effetti derivanti dalla citata cessione, registra un aumento di circa il 16% beneficiando, tra le altre, dell’aumento della produzione idroelettrica (+15%).

• Acqua Estero, Water Services, Ingegneria, Energy Management e Corporate – L’EBITDA complessivo è pari a circa 12,2 milioni di Euro (13,0 milioni di Euro nei 9M2025).

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

In un contesto globale caratterizzato da persistenti incertezze, connesse alle tensioni geopolitiche nell’Europa orientale e in Medio Oriente e all’evoluzione delle politiche commerciali statunitensi, i risultati dei primi nove mesi del 2026 del Gruppo ACEA si confermano solidi, con un miglioramento sia del margine operativo lordo sia del risultato netto.

Prosegue l’attenzione alla gestione dei costi e degli investimenti, anche attraverso il progressivo rafforzamento e l’efficientamento dei processi di acquisto.

Il Gruppo conferma la strategia focalizzata sullo sviluppo di infrastrutture sostenibili nei business regolati, con l’obiettivo di preservare una solida struttura finanziaria e generare un impatto positivo sulle performance operative ed economiche.

In questo percorso si inseriscono il collocamento della prima emissione pubblica italiana in formato Blue Bond da 500 milioni di Euro, destinata a sostenere gli investimenti nel settore idrico, l’acquisizione del controllo del Gruppo Aquanexa e delle successive acquisizioni di Idrogeo, Danphix ed Ecoris, finalizzate ad accelerare lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi per una gestione sempre più efficiente e sostenibile delle reti.

Nella stessa direzione si collocano l’aggiudicazione della gestione del Servizio Idrico Integrato dell’area sannita, l’acquisizione dell’80% di Kratos società concessionaria del servizio di collettamento e depurazione dell’area omogenea di Cosenza, nonché il contratto per la gestione e manutenzione di otto impianti di trattamento delle acque reflue a Lima.

Sul fronte delle infrastrutture sostenibili, si inseriscono inoltre l’avvio dei lavori del termovalorizzatore di Roma, infrastruttura strategica a supporto dell’economia circolare, e le acquisizioni di WPT, attiva nel trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi, e dei cespiti della discarica di Roccasecca, che hanno contribuito ad ampliare e diversificare la presenza del Gruppo nel settore ambientale.

PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN SCADENZA E LINEE DI CREDITO

Il 24 ottobre 2026 è scaduto un prestito obbligazionario da 500 milioni di Euro puntualmente rimborsato, mentre l’8 giugno 2027 scadrà un prestito obbligazionario da 700 milioni di Euro.

Al 30 settembre 2026, la Capogruppo dispone di linee di credito committed pari a 700 milioni di Euro a circa tre anni non utilizzate e di linee uncommitted per 815 milioni di Euro non utilizzate, oltre a due linee BEI a lungo termine di 190 e 200 milioni di Euro, entrambe interamente disponibili per erogazioni fino a rispettivamente marzo e luglio 2029.

I risultati al 30 settembre 2026 saranno illustrati oggi 13 novembre alle ore 15:00 (ora italiana) nel corso di una conference call alla Comunità finanziaria, trasmessa anche in web casting in modalità “solo ascolto” sul sito acea.it, sezione Investitori dove, in concomitanza con l’avvio della conference call, sarà reso disponibile anche il materiale di supporto.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari, Pier Francesco Ragni, dichiara, ai sensi dell’articolo 154-bis, 2° comma del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.