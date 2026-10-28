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Aziende

Acea, tecnologie sono elemento per accelerare trasformazione delle città

Rivera, ‘stessa visione deve guidare la gestione dell’acqua’

Luca Romano
Alessandro Rivera, ACEA
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“Roma ha davanti a sé una straordinaria opportunità: trasformare il proprio patrimonio immobiliare in una leva strategica di sviluppo sostenibile. I fondi del Giubileo 2025, integrati con le risorse del Pnrr, hanno costituito un pilastro strategico per la riqualificazione urbana. In questo percorso, l’innovazione tecnologica è il fattore che può accelerare la trasformazione”. Così il presidente di ACEA Alessandro Rivera, intervenendo al Green Building Forum Italia. “Sensori, piattaforme digitali e intelligenza artificiale consentono di monitorare i consumi, individuare sprechi, ottimizzare gli impianti e programmare la manutenzione - ha spiegato -. La stessa visione deve guidare la gestione dell’acqua: i contatori idrici intelligenti di seconda generazione, attraverso la telelettura e il monitoraggio dei consumi, consentono di individuare più tempestivamente anomalie e possibili perdite, migliorando l’efficienza del servizio”.

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