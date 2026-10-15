AI.DEA Forum a Varignana, imprese e intelligenza artificiale al centro del confronto

Si terrà venerdì 16 e sabato 17 ottobre a Varignana, in provincia di Bologna, la prima edizione di AI.DEA – Forum di Varignana, il summit promosso da Confindustria e Nomisma dedicato alle nuove frontiere dell’innovazione tecnologica e alla trasformazione digitale del tessuto produttivo del Paese. Alla due giorni parteciperanno esponenti del Governo, vertici delle principali imprese italiane, esperti e altre personalità.

Il titolo, “Conoscenza, dati e AI per l’impresa italiana”, indica il filo conduttore dell’appuntamento, un momento di confronto sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle strategie aziendali. Attraverso le case history di alcune delle più importanti realtà italiane (ENI, Barilla, Gruppo Dallara, Gruppo Marchesini, Dompé Farmaceutici, CIRFOOD e IFAB), il Forum analizzerà come la gestione strategica dei dati e la condivisione della conoscenza possano diventare un volano per la competitività e la crescita dell’industria nazionale.

Il programma approfondirà inoltre l’impatto dell’AI sullo sviluppo di infrastrutture all’avanguardia, sulla valorizzazione delle competenze interne e sulla generazione di valore concreto e sostenibile per le imprese. Numerosi gli interventi previsti. Tra i relatori il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il cardinale Matteo Zuppi, il presidente della Fondazione Politecnico di Milano Ferruccio Resta, il deputy head of Italy di UniCredit Remo Taricani e il transformation & operating officer di Cassa Depositi e Prestiti Alberto Tavani, la Vice Presidente dell’Autority per le Garanzie nella Comunicazioni Laura Aria.

Attesi inoltre il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, il presidente di Cineca Francesco Ubertini, il presidente di Nomisma Paolo De Castro e il direttore di Nomisma Andrea Bontempi. E’ previsto l’intervento della Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Giorgia Meloni.

Con il sostegno di UniCredit, Nomisma presenterà una ricerca nazionale che offre una fotografia inedita dello stato di adozione dell’intelligenza artificiale nelle PMI italiane. L’indagine si concentra su tre filiere manifatturiere: Motor Valley, Machinery e Agrifood. Nomisma illustrerà inoltre casi applicativi e strumenti per fornire a imprenditori e stakeholder indicazioni pratiche e modelli replicabili, da adattare alle diverse realtà aziendali. Partner e main sponsor dell’evento sono UniCredit e KPMG. L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.