Al via InstantPA: la nuova piattaforma digitale per gli Enti Locali iscritti ad Asmel, che gestisce le cessioni dei crediti ed efficenta la gestione dei debiti pregressi con un processo di verifica e certificazione integrato

– Prende ufficialmente il via InstantPA, l’innovativa piattaforma digitale di nuova generazione progettata per gestire in modo interamente digitale, sicuro e tracciabile le cessioni dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione, dalla verifica e valutazione del credito fino al suo trasferimento e alla liquidazione del corrispettivo. L’obiettivo è rendere più efficiente un sistema oggi caratterizzato da procedure frammentate e tempi di pagamento lunghi, dando maggiore sicurezza a tutte le parti coinvolte nella transazione e consentendo alle imprese di ridurre drasticamente i tempi di incasso. L’iniziativa nasce dalla collaborazione strategica tra il Gruppo Collextion, leader nel mercato italiano dell’acquisto e della gestione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione, e ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, che riunisce 5.000 Enti Locali italiani e promuove iniziative e servizi per rafforzare l’autonomia dei Comuni, semplificare l’attività amministrativa e favorire l’innovazione nella PA locale.

L’architettura di InstantPA è stata concepita per superare in maniera strutturale il principale ostacolo che oggi rallenta e rende incerte le operazioni di cessione, rappresentato dalla frammentazione e dalla carenza di standardizzazione dei dati presenti all’interno dei portali istituzionali e delle sezioni dedicate all’Amministrazione Trasparente. Attraverso l’impiego di algoritmi proprietari di Intelligenza Artificiale, la piattaforma è in grado di navigare autonomamente nei portali pubblici, estrarre i dati di bilancio e normalizzarli in dataset comparabili, elaborando analisi di sostenibilità, raccomandazioni operative e uno scoring di rischio creditizio chiaro e accurato. Ogni credito viene così verificato e valutato in tempi rapidi e su basi oggettive: il presupposto per istruire e perfezionare le cessioni con una velocità e una certezza che le procedure tradizionali non sono in grado di garantire.

L’integrazione della tecnologia Blockchain garantisce inoltre l’immutabilità e la piena tracciabilità di ogni fase della transazione – dalla certificazione del credito alla notifica della cessione all’Ente debitore, fino al pagamento – oltre che di tutti gli adempimenti e degli accordi transattivi. Cedente, cessionario e amministrazione dispongono in ogni momento di un’evidenza certa e condivisa della titolarità del credito e dello stato di ciascuna fattura, con l’eliminazione alla radice dei rischi di doppie cessioni, doppi pagamenti e contenziosi. Per le imprese fornitrici e le piccole e medie imprese ciò si traduce in un quadro informativo trasparente e nella possibilità di cedere i propri crediti e incassare in tempi rapidi, a condizioni predeterminate e tramite un percorso interamente digitale, senza dover attendere i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione. Per gli Enti Locali, l’infrastruttura consente di pianificare e ordinare i flussi di cassa relativi sia al debito pregresso sia a quello corrente mediante l’attivazione di veicoli finanziari dedicati, azzerando i costi legali e gli oneri derivanti da interessi di mora o doppi pagamenti, il tutto senza alcuna spesa per le casse pubbliche.

“La nascita di InstantPA rappresenta un punto di svolta nel rapporto tra la Pubblica Amministrazione e le aziende fornitrici: la cessione del credito diventa un processo digitale, tracciato e sicuro, e l’impresa che ha lavorato per un Ente può incassare in tempi rapidi anziché attendere mesi”, dichiara l’Avv. Antonio Borraccino, fondatore del Gruppo Collextion. “Il progetto, promosso da Collextion Mediazioni, trova il suo fulcro operativo e manageriale in NYP, società del Gruppo Collextion cui è affidata la gestione strategica ed esecutiva della piattaforma. InstantPA nasce dall’esperienza maturata in oltre dieci anni di attività nel settore dei crediti verso la PA e, grazie alla partnership con ASMEL, mettiamo a disposizione di imprese ed Enti Locali una soluzione innovativa che rende più efficiente il sistema dei pagamenti pubblici, riduce costi e rischi delle transazioni e favorisce l’immissione di liquidità nell’economia reale, a beneficio di Comuni e imprese fornitrici”.

La solidità del progetto poggia sulle competenze complementari delle realtà promotrici. Il Gruppo Collextion apporta una profonda conoscenza del settore economico-finanziario, maturata in oltre dieci anni di attività nell’acquisto dei crediti verso la Pubblica Amministrazione. Il Gruppo opera in maniera integrata e sinergica attraverso Collextion Mediazioni S.r.l., società di mediazione creditizia autorizzata OAM e attiva nelle operazioni di cartolarizzazione pro-soluto, che promuove e struttura l’iniziativa, e NYP, vero e proprio motore operativo e gestionale del Gruppo, a cui sono demandati la conduzione strategica, il governo dei processi e la gestione operativa quotidiana dell’intera infrastruttura InstantPA. Lo sviluppo tecnologico e le soluzioni avanzate di Intelligenza Artificiale, Data Management e Business Intelligence sono garantiti dall’apporto di Datamind Italia S.r.l., PMI innovativa titolare di quattro brevetti registrati.

Asmel favorirà la conoscenza e l’accesso alla piattaforma da parte di tutti i Comuni soci, attraverso attività informative e iniziative di presentazione del servizio presso la propria rete. Gli Enti interessati valuteranno autonomamente l’adesione a uno strumento per il monitoraggio e la gestione dei crediti commerciali, senza costi a loro carico. La gestione operativa e finanziaria resta affidata a Collextion Mediazioni e ai soggetti coinvolti nelle operazioni.