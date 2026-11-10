“Be Like Sinner”, per assicurarsi il futuro

Non i trofei, ma la strada per conquistarli. È questo il cuore di «Be Like Sinner», l’evento che Allianz Italia ha organizzato oggi nell’auditorium della Torre Allianz a Milano, con protagonisti Jannik Sinner, Global Brand Ambassador del gruppo assicurativo, l’amministratore delegato di Allianz Italia Giacomo Campora e Darren Cahill, l’allenatore che da anni accompagna la crescita del campione azzurro.

L’appuntamento è servito a dare contenuto alla partnership globale pluriennale annunciata lo scorso gennaio. Più che una sponsorizzazione, nelle intenzioni dell’azienda si tratta di un’alleanza costruita su valori comuni: preparazione, tenacia, fiducia e spirito di squadra. Sono gli ingredienti che permettono di raggiungere l’eccellenza e, soprattutto, di mantenerla nel tempo. Disciplina, forza mentale e capacità di migliorarsi di continuo guidano la carriera di Sinner, e secondo Allianz trovano corrispondenza nella missione di una compagnia che vuole sostenere persone e organizzazioni nei momenti decisivi e proteggerne il futuro.

Tre prospettive a confronto

Il talk ha messo a confronto tre punti di vista diversi ma complementari: quello dell’atleta, quello dell’impresa e quello di chi, come Cahill, lavora ogni giorno dietro le quinte per costruire un percorso di crescita. Ne è uscito un ritratto che va oltre i risultati sportivi e si concentra sulla persona: determinazione, impegno quotidiano, autenticità e rispetto, qualità che hanno portato il ragazzo di Sesto Pusteria in vetta al tennis mondiale e che ne fanno un modello per le nuove generazioni.

«Nello sport, come nella vita, ho imparato che i risultati si costruiscono giorno dopo giorno, con impegno, determinazione e grazie alle persone che credono in te - ha detto Jannik -.La fiducia e il lavoro di squadra sono valori molto importanti per me». Il tennista ha poi allargato il discorso alla sua Fondazione: «Non tutti partono dalle stesse condizioni, ma credo che ognuno debba avere la possibilità di mettersi in gioco e provare a realizzare ciò in cui crede».

Sulla stessa linea l’Ad Campora: «Siamo orgogliosi di affiancare uno straordinario campione riconosciuto a livello internazionale non solo come atleta, ma come esempio di autenticità, stile e determinazione. La collaborazione rafforza il nostro impegno nello sport e riflette l’ambizione del gruppo di sostenere le persone e contribuire a costruire un futuro per i più giovani, fondato sulla fiducia e sul successo condiviso».

Il sostegno alla Fondazione e ai giovani

Proprio le nuove generazioni sono uno dei pilastri dell’accordo. Allianz sostiene infatti la Jannik Sinner Foundation, che promuove programmi educativi e sportivi per offrire ai bambini l’occasione di scoprire il mondo, sviluppare il proprio potenziale e costruire con più consapevolezza il proprio futuro. Durante l’evento Valentina Sestan, responsabile della partnership con Sinner e di quella olimpica e paralimpica di Allianz Italia, ha illustrato la strategia di posizionamento di un marchio che si presenta come il brand assicurativo di maggior valore al mondo.

Dalla piattaforma agli spot tv

«Be Like Sinner» non è soltanto il titolo della giornata: sarà la piattaforma di comunicazione che accompagnerà la partnership nei prossimi anni, un invito a fare propri i valori che rendono possibili i grandi risultati nello sport, nel lavoro e nella vita. Nel 2027 andranno in onda due spot sulle principali reti televisive e sui social. Ma Allianz Italia non ha aspettato la campagna globale: è già on air un nuovo spot dal claim «Con te, per tutta la partita – With you for the long game», che richiama fiducia, protezione e impegno nel lungo periodo. E il legame con il mondo della racchetta si traduce anche in un prodotto: Allianz Sports – Tennis & Padel Edition, una polizza pensata per gli appassionati delle due discipline, disponibile nelle agenzie del gruppo.