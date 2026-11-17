Nasce BM Holding, una nuova realtà imprenditoriale costituita a seguito di una riorganizzazione societaria, che riunirà attività operative presenti da anni sul mercato ed altre attualmente in fase di due diligence. A guidarla sarà il CEO Pio De Nigris con il mandato di avviare un percorso di diversificazione delle attività attraverso investimenti, acquisizioni e partnership strategiche nazionali ed internazionali. Il progetto prende le mosse dall’esperienza maturata nel settore della comunicazione e degli eventi e guarda anche all’espansione in nuovi comparti e mercati, ampliando progressivamente il perimetro delle attività del Gruppo.

La Holding nasce dalla trasformazione della precedente società Brand Management, attiva nella consulenza strategica per realtà come Generali Italia, Mastercard e DAS Assicurazioni su tematiche organizzative, HR e di marketing, passando da una struttura operativa a una di indirizzo strategico e finanziario. Valorizzerà prioritariamente le competenze imprenditoriali sviluppate attraverso le società del Gruppo, a partire da Competitive Mind e WeMotion, integrando risorse finanziarie, competenze manageriali e conoscenza diretta delle dinamiche aziendali. La strategia si concentrerà sull’individuazione di imprese, asset e progetti caratterizzati da solide basi industriali e concrete prospettive di sviluppo, con particolare attenzione alla crescita e alla creazione di valore nel medio-lungo periodo.

I settori di punta per la strategia di investimento

Il piano di sviluppo di BM Holding, che vedrà una accelerazione nel 2027, avrà come priorità di azione la identificazione di opportunità di crescita nelle aree di interesse: Comunicazione, Marketing & Eventi; Technology & Digital, ma guarderà contestualmente ad altri settori sul mercato che stanno evolvendo e rappresentano possibili diversificazioni interessanti per i nuovi business model che li caratterizzano: Pharmacy & Health Services; Real Estate & Property Development; Financial Investments.

Competitive Mind e WeMotion

Il Gruppo ha maturato significative expertise integrando competenze nella comunicazione, nel marketing multisettoriale, nella tecnologia applicata e nel design attraverso Competitive Mind e WeMotion. La prima è un’agenzia specializzata in marketing BTL, ideazione, progettazione e produzione di exhibit design e allestimenti interattivi con tecnologie innovative. La seconda sviluppa soluzioni per eventi, comunicazione ed esperienze immersive: piattaforme certificate per la gestione degli eventi, progetti di engagement con totem interattivi touchscreen, display OLED trasparenti per attività di engagement, sfere LED interattive ed installazioni per il customer caring.

Al centro dell’attività ci sono investimenti costanti in ricerca e sviluppo, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale applicata alla gamification, integrazione tra hardware, software e AI, creando esperienze personalizzate e coinvolgenti. Accanto a questo ambito, la Holding guarda a nuove opportunità in comparti differenti, valutando realtà consolidate, progetti di sviluppo e asset con potenziale di valorizzazione. La selezione degli investimenti manterrà un approccio trasversale, non limitato ai cinque settori individuati, privilegiando la solidità dei fondamentali, la qualità del management, le caratteristiche degli asset e le prospettive di crescita delle realtà coinvolte.

“Con BM Holding vogliamo mettere a sistema l’esperienza imprenditoriale maturata negli anni e svilupparla su un perimetro più ampio, partendo dal significativo rafforzamento delle società appartenenti all’attuale compagine. Il nostro obiettivo è individuare o accogliere realtà nelle quali il nostro contributo possa fare la differenza, non soltanto attraverso risorse finanziarie, ma anche grazie alle competenze e alla capacità di accompagnare i processi di crescita. Guardiamo con interesse ad aziende che abbiano una storia, un posizionamento e soprattutto un potenziale ancora da esprimere. Le acquisizioni e le partnership, queste ultime anche internazionali, rappresenteranno strumenti importanti per ampliare e rafforzare progressivamente il Gruppo, con un approccio selettivo e una visione di lungo periodo”, ha dichiarato Pio De Nigris, Group C.E.O. – BM Holding.