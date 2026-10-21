Bozzetti: “Milano casa dell’innovazione con CES Unveiled”

“CES Unveiled Milan sottolinea la vocazione di Milano come luogo di eccellenza per l’innovazione e la tecnologia. Per la prima volta il nostro Paese entra ufficialmente nel percorso internazionale che conduce al CES Las Vegas, costruendo un collegamento diretto con uno dei principali ecosistemi mondiali dell’innovazione. Auspichiamo che questo sia l’inizio di un percorso destinato a consolidarsi negli anni e che CES Unveiled diventi un appuntamento sempre più radicato e aperto alla città, anche nella prospettiva di una nuova grande fiera B2B e B2C dedicata alla tecnologia. Milano, la Lombardia e l’Italia si dimostrano punto di riferimento non soltanto per la moda, il design o il food, ma anche per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative. Desidero ringraziare Agenzia ICE e il presidente Matteo Zoppas, il cui contributo è stato fondamentale per rendere possibile questo risultato”, Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano commenta l’inaugurazione della manifestazione all’Allianz MiCo, che è l’unica tappa europea, e la prima in Italia, del Consumer Electronics Show, il principale evento fieristico mondiale per l’innovazione tecnologica, promosso dalla Consumer Technology Association che si svolge ogni anno a Las Vegas.

A dare il via al programma, oltre a Bozzetti, sono stati il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente di ITA-Italian Trade Agency Matteo Zoppas e la Senior director, Global programs di di Consumer Technology Association, Janenne Remondino.

“Milano si conferma città capace di ospitare grandi eventi internazionali, trasformandoli in occasioni di crescita per l’intera comunità. Manifestazioni come questa rappresentano una straordinaria opportunità sia per le imprese italiane attive nel settore tecnologico, che possono confrontarsi con investitori e mercati internazionali, sia per gli operatori esteri interessati a conoscere da vicino il talento, le competenze e le startup che il nostro Paese esprime - aggiunge Giovanni Bozzetti -. Fondazione Fiera Milano continuerà a sostenere CES Unveiled perché crediamo in una città capace di trasformare l’innovazione in opportunità, anche per i giovani, offrendo loro la possibilità di scoprire nuove prospettive, trovare nuovi stimoli e vedere da vicino il futuro che prende forma”.

Tappa milanese che avvicina infatti cittadini, imprese e giovani a tecnologia, innovazione e intelligenza artificiale, con 70 startup presenti per confrontarsi con i grandi protagonisti della tecnologia mondiale: dall’intelligenza artificiale alla salute digitale, dall’aerospazio all’agritech, le giovani imprese innovative sono infatti al centro di questa prima edizione italiana. Scelta strategica che guarda al futuro dell’innovazione e della crescita voluta da Fondazione Fiera Milano insieme a Comune di Milano, Regione Lombardia e altri importanti stakeholder del territorio.