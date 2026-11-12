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Aziende

Cedacri: ordini per quasi 7 miliardi da oltre 150 investitori per il rifinanziamento da 980 milioni

Il rifinanziamento arriva al termine di cinque anni di risultati positivi

Luca Romano
I ricavi di Cedacri crescono del 5% nel semestre, riduce la leva finanziaria
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Cedacri ha completato il rifinanziamento integrale del proprio debito obbligazionario con l’emissione di 980 milioni di euro di titoli senior garantiti con scadenza 2031: 630 milioni a tasso fisso con cedola del 7,50 per cento e 350 milioni a tasso variabile a Euribor più 362,5 punti base.

Oltre 150 investitori istituzionali di Europa, Regno Unito e Stati Uniti hanno presentato ordini per quasi 7 miliardi di euro, 6,5 volte l’importo emesso permettendo di fissare il prezzo 50 punti base sotto le indicazioni iniziali su entrambe le tranche e di ridurre lo spread di circa 150 punti base rispetto all’ultima emissione del 2023. S&P Global Ratings e Fitch Ratings hanno alzato il rating della società a B+ stable indicando un percorso verso l’investment grade.

Il rifinanziamento arriva al termine di cinque anni di risultati positivi. Dall’ingresso nel gruppo ION nel 2021, l’EBITDA è passato da 94 a 292,4 milioni di euro con ricavi a 526 milioni. Nei primi nove mesi del 2026 il flusso di cassa operativo ha raggiunto 174 milioni, quasi il doppio dello stesso periodo del 2025. La leva finanziaria è scesa da un picco di 5,2 volte l’EBITDA a 2,7 volte.

Dietro i numeri c’è una piattaforma che serve circa 150 banche e istituzioni finanziarie e processa 182 milioni di transazioni al giorno, il 15 per cento di quelle del sistema bancario italiano.

Per le banche clienti e per il sistema, è la conferma, da parte di oltre 150 investitori che hanno messo capitale proprio, che un’infrastruttura condivisa, regolamentata e gestita con disciplina è un modello su cui il mercato è disposto a scommettere

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