Cedacri: ordini per quasi 7 miliardi da oltre 150 investitori per il rifinanziamento da 980 milioni

Cedacri ha completato il rifinanziamento integrale del proprio debito obbligazionario con l’emissione di 980 milioni di euro di titoli senior garantiti con scadenza 2031: 630 milioni a tasso fisso con cedola del 7,50 per cento e 350 milioni a tasso variabile a Euribor più 362,5 punti base.

Oltre 150 investitori istituzionali di Europa, Regno Unito e Stati Uniti hanno presentato ordini per quasi 7 miliardi di euro, 6,5 volte l’importo emesso permettendo di fissare il prezzo 50 punti base sotto le indicazioni iniziali su entrambe le tranche e di ridurre lo spread di circa 150 punti base rispetto all’ultima emissione del 2023. S&P Global Ratings e Fitch Ratings hanno alzato il rating della società a B+ stable indicando un percorso verso l’investment grade.

Il rifinanziamento arriva al termine di cinque anni di risultati positivi. Dall’ingresso nel gruppo ION nel 2021, l’EBITDA è passato da 94 a 292,4 milioni di euro con ricavi a 526 milioni. Nei primi nove mesi del 2026 il flusso di cassa operativo ha raggiunto 174 milioni, quasi il doppio dello stesso periodo del 2025. La leva finanziaria è scesa da un picco di 5,2 volte l’EBITDA a 2,7 volte.

Dietro i numeri c’è una piattaforma che serve circa 150 banche e istituzioni finanziarie e processa 182 milioni di transazioni al giorno, il 15 per cento di quelle del sistema bancario italiano.

Per le banche clienti e per il sistema, è la conferma, da parte di oltre 150 investitori che hanno messo capitale proprio, che un’infrastruttura condivisa, regolamentata e gestita con disciplina è un modello su cui il mercato è disposto a scommettere