Colpo di scena sull’Ilva, Arvedi scende in campo. Cosa può succedere adesso

Colpo di scena nella partita per l’ex Ilva: Arvedi è scesa in campo. Secondo indiscrezioni le offerte per l’area a freddo pervenute ai commissari alla mezzanotte di ieri sono due: quella degli indiani di Jindal e quella del gruppo bresciano che mai fino a oggi, e nelle gare passate, si era fatto avanti.

In mattinata i commissari esamineranno i documenti e si saprà se Arvedi - come sembra – é scesa in campo da sola. La corsa per l’ex Ilva ha perso invece Flacks Group. Mentre mancavano poche ore al termine per la presentazione delle offerte vincolanti, il fondo americano si è sfilato, dicendosi “in grado di aggiornare l’offerta solo dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni”.

Da una parte, dunque, c’è la proposta di Jindal, che già ad agosto era stata aggiornata tenendo conto della chiusura dell’area a caldo, dall’altra, la grande novità Arvedi.

Nato a Cremona nel 1963 per iniziativa di Giovanni Arvedi, il gruppo è oggi uno dei maggiori produttori siderurgici italiani. Fa capo alla holding Finarvedi, conta circa 6.400 dipendenti e produce e trasforma oltre 5 milioni di tonnellate di acciaio l’anno. Nel 2025 ha registrato ricavi consolidati per 5,5 miliardi di euro e un utile netto di 57,8 milioni. Il suo tratto distintivo è il modello produttivo sviluppato a Cremona. Il gruppo fonde rottame nei forni elettrici e, con la tecnologia Arvedi ESP, integra colata e laminazione in una sola linea continua. L’acciaio liquido diventa così un nastro avvolto in rotoli, sfruttando il calore già presente nel metallo. È la tecnologia con cui Arvedi si è affermata nei laminati piani al carbonio, accanto alla storica attività nei tubi. Nel 2022 l’acquisizione di Acciai Speciali Terni ha allargato il gruppo ai laminati piani in acciaio inossidabile, dandogli un secondo polo produttivo e un ruolo di primo piano anche nell’inox europeo.