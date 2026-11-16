Daniele Servadio: “Una nuova visione del futuro per Assolegno”

Ascolto delle imprese, presenza sui territori e investimento sulle competenze, sono le direttrici lungo le quali Daniele Servadio, eletto presidente di Assolegno di FederlegnoArredo per il quadriennio 2026-2030 e in carica da fine ottobre, svilupperà il proprio mandato a sostegno delle aziende delle prime lavorazioni e delle costruzioni in legno, un comparto che nel suo complesso rappresenta un’importante potenzialità per l’economia italiana.

“Questi temi si inseriscono in un percorso di crescita e consolidamento dell’azione associativa, che punta a rafforzare ulteriormente la presenza di Assolegno anche nei territori ma, soprattutto, a ricostruire un dialogo costruttivo con tutte le imprese del settore, associate e non, che desiderino poter lavorare insieme per portare al centro dell’attenzione il legno e le lavorazioni connesse a questo nobile materiale. Puntiamo infatti - spiega Daniele Servadio - a rafforzare l’unitarietà del sistema attraverso l’importante ruolo di rappresentanza della Federazione all’interno del sistema Confindustriale, ponendo al centro le grandi sfide che ci attendono. Solo lavorando insieme si potranno traguardare i grandi obiettivi che ci siamo posti a favore del nostro settore”.

Questi temi sono stati al centro del primo Consiglio di presidenza di Assolegno, che si è riunito a Milano, un momento di confronto e vita associativa in cui, tra le esigenze è emersa anche quella di di rafforzare il tema delle competenze e del capitale umano, come sottolinea il presidente: “Vogliamo lavorare in questa direzione, favorendo un dialogo sempre più stretto con il mondo della formazione. Dal confronto è emerso inoltre come le manifestazioni fieristiche, come MADE expo, rappresenteranno importanti occasioni di valorizzazione delle potenzialità del comparto dell’edilizia in legno”.

Assolegno punta a consolidare il proprio ruolo di supporto alle aziende anche attraverso la diffusione di conoscenze e competenze tecniche sui territori. È in quest’ottica che si inserisce il tour di incontri tecnici promosso dall’associazione, per offrire a imprese e professionisti occasioni di approfondimento e aggiornamento sui temi chiave delle costruzioni in legno. Dopo il successo della tappa siciliana dello scorso 30 ottobre - che si è tenuta presso l’azienda associata Predil srl con oltre 240 partecipanti tra presenze in sala e in remoto - il tour proseguirà a Vicenza il 15 dicembre alle ore 14.30, presso le Distillerie Poli.

Il convegno “Costruzioni in legno: prestazioni, sicurezza e trasformazione dell’esistente” sarà dedicato alle opportunità offerte dalle costruzioni in legno nell’ambito della riqualificazione edilizia e della transizione ecologica. Uno specifico approfondimento sarà riservato agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e al ruolo del legno dal punto di vista sismico ed energetico. Grazie alla sua leggerezza, alla prefabbricazione e all’efficienza delle soluzioni costruttive disponibili, il legno si conferma una tecnologia particolarmente adatta alla riqualificazione, all’ampliamento e alla sopraelevazione degli edifici. L’incontro rappresenterà inoltre un’occasione di aggiornamento professionale sulle migliori pratiche progettuali e sulle opportunità che le costruzioni in legno offrono in termini di innovazione, sostenibilità e qualità costruttiva: agli architetti partecipanti saranno riconosciuti 4 Crediti Formativi Professionali (CFP).