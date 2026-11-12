Del Vecchio-Cipriani: l’asse per il “Fatto”

«No, non è vero, no comment». La smentita di rito rinfocola le voci che il Fatto quotidiano - già nel mirino di Leonardo Maria Del Vecchio jr che con un tweet ha annunciato di avere almeno il 2% del titolo - faccia gola anche all’erede dell’Harrys’ Bar Giuseppe Cipriani (a sinistra), compagno di Nicole Minetti, come ha scritto nei giorni scorsi Andrea Deugeni di MF senza smentite. Nessuno dei due ha finora comunicato in Consob l’acquisto di quote (obbligatorio sopra il 5%), ma i rapporti d’affari tra Del Vecchio jr e l’imprenditore veneziano sono certificati dal 3,9% di Casa Cipriani Miami in mano all’erede Luxottica. Dal 26 ottobre, giorno in cui si è diffusa la notizia dell’interesse dell’editore di Qn e del Giornale (con il 30%) attraverso Lmdv Media, gli scambi sul titolo Seif si sono intensificati, con oltre 5,58 milioni di azioni passate di mano, pari a oltre il 22% del capitale e a oltre la metà del flottante di 10 milioni di titoli, con un ulteriore strappo rialzista concentrato negli ultimi quattro giorni. All’insegna del motto «se non puoi combatterli, unisciti a loro» (oppure comprali), più di un trader ha acceso i riflettori sul titolo (che ha chiuso a 0,32 euro) su cui Lmdv Media ha proposto una due diligence su Seif ai fini di un’Opa a 0,286 euro per azione (in totale oltre 7 milioni) finalizzata a raggiungere almeno l’83% del capitale fino al delisting, respinta dal cda. Al momento, l’ex direttore Antonio Padellaro ha il 16,25% così come l’ad Cinzia Monteverdi mentre l’editore Francesco Aliberti ha poco più del 5% e sotto ci sono il direttore responsabile Marco Travaglio (a destra), il direttore del Fatto.it Peter Gomez e l’inviato di punta Marco Lillo.

«Bastava leggere lo statuto per capire che non è possibile scalarci», aveva detto la ceo Monteverdi. «I giornali si salvano investendo, non tagliando i costi», era stata la replica di Del Vecchio jr, facendo leva sul fardello di debiti sul groppone della testata, briciole rispetto alla causa negli Usa da 250 milioni intentata da Cipriani e Minetti sul falso scoop dell’adozione «pilotata» in Uruguay che mette a rischio la testata. Al Giornale risulta che solo questa causa sia costata già circa un milione di dollari.