EGR Italy Awards 2026: sette premi a Flutter SEA

Sisal, Snai e PokerStars, brand di Flutter Southern Europe & Africa (SEA), conquistano sette riconoscimenti agli EGR Italy Awards 2026, i prestigiosi premi che celebrano le eccellenze del settore iGaming in Italia.

Sisal ha conquistato quattro premi, a partire dal riconoscimento di “Operatore dell’anno”, ottenuto per il settimo anno consecutivo, a conferma del ruolo di riferimento del brand nel mercato italiano grazie alla crescita della base clienti e all’innovazione continua di prodotto. E ha inoltre vinto nelle categorie “Premio Performance Operator – powered by H2 Gambling Capital”, “Operatore Sports Betting” e “Operatore Casinò”, a testimonianza della qualità e della completezza della propria offerta.

Snai si è aggiudicata il riconoscimento nella categoria “Innovation in Sports Betting”, grazie all’evoluzione della propria offerta di scommesse sportive, all’introduzione di nuove funzionalità e a un’esperienza sempre più coinvolgente per i clienti.

PokerStars ha conquistato due premi: “Operatore di Poker”, che ne conferma la leadership nel mercato grazie all’innovazione continua nell’offerta del poker online e live e agli ottimi risultati ottenuti con la migrazione della piattaforma tecnologica, e “Campagna di Marketing”, riconoscimento che valorizza la capacità del brand di sviluppare strategie di comunicazione efficaci e multicanale.

I riconoscimenti ottenuti agli EGR Italy Awards 2026 confermano la capacità di Flutter SEA di valorizzare, a beneficio dei propri brand, tecnologie, competenze e prodotti del Gruppo leader a livello globale, combinandoli con una profonda conoscenza dei mercati locali e offrire esperienze sempre più innovative e distintive ai clienti per consolidare il ruolo da protagonista del settore in Italia.