Elia Bonacina presidente dei giovani imprenditori di FederlegnoArredo

Elia Bonacina, amministratore delegato dello storico marchio di design Bonacina 1889, è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di FederlegnoArredo. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea generale riunita presso la sede di FederlegnoArredo a Roma. Bonacina succede a Filippo Santambrogio, che ha guidato il Gruppo negli ultimi quattro anni, accompagnando un percorso di apertura e confronto con imprese, istituzioni e altre filiere del Made in Italy.

“Concludo questi anni alla Presidenza del Gruppo Giovani FederlegnoArredo con un sentimento di gratitudine e con la consapevolezza di quanto sia importante creare luoghi in cui una nuova generazione di imprenditori possa confrontarsi, crescere e assumersi responsabilità”, ha detto Filippo Santambrogio.

Il neo presidente Elia Bonacina ha sottolineato l’obiettivo del suo mandato che quello di rafforzare il ruolo delle nuove generazioni nella crescita e nell’evoluzione della filiera: “Assumo questo incarico con gratitudine e con un profondo senso di responsabilità verso una filiera che rappresenta il meglio del Made in Italy. Nei prossimi quattro anni il Gruppo Giovani metterà al centro la formazione: accompagneremo una nuova generazione di imprenditori a creare valore, a rinnovare il legame tra impresa e design e a raccontare con orgoglio il saper fare italiano”.