Enel sul podio mondiale delle utility: è il terzo brand per valore a livello globale

Enel si conferma anche quest’anno sul podio mondiale del comparto utility. Secondo il report “Energy 100 2026” di Brand Finance, principale società indipendente a livello globale specializzata nella valutazione della forza e del valore economico dei marchi, il Gruppo è classificato come terzo al mondo per valore nel settore.

Ma il dato più significativo per l’azienda energetica italiana è l’ulteriore crescita registrata. Il valore del brand è aumentato del 12,9% rispetto al 2025, passando da 10,679 a 12,055 miliardi di dollari, con un incremento di circa 1,4 miliardi.

Davanti a Enel figurano soltanto il colosso cinese State Grid Corporation of China, che guida la graduatoria con un valore di 102,4 miliardi di dollari, e la francese EDF, seconda con 16,5 miliardi. Alle spalle del Gruppo italiano si posizionano poi l’altra francese Engie, con 11,8 miliardi, la tedesca E.ON con 8 miliardi e la spagnola Iberdrola con 5,9 miliardi.

Secondo l’analisi di Brand Finance la combinazione di investimenti nelle reti, la diversificazione internazionale e il miglioramento della performance finanziaria forniscono una base più solida per la crescita continua del marchio.

A fotografare il miglioramento è anche il Brand Strength Index (BSI), l’indicatore attraverso il quale Brand Finance misura la forza dei marchi. Per Enel il valore sale da 71,1 punti nel 2025 a 73,6 nel 2026, con un progresso di 2,4 punti.

Il risultato assume particolare rilievo anche guardando al benchmarking con l’estero. Nella graduatoria delle utility di maggior valore Enel precede molti dei principali gruppi energetici mondiali ed è stabilmente tra i tre marchi di riferimento del settore a livello globale.

Il risultato internazionale, del resto, aveva già trovato una conferma anche sul mercato italiano. Secondo il report italiano di Brand Finance, uscito a settembre 2026, Enel si conferma il marchio energetico nazionale più conosciuto e apprezzato e raggiunge il punteggio massimo, 10 su 10, nei quattro indicatori che hanno maggiore peso nella costruzione del BSI: notorietà, considerazione, preferenza e familiarità. Il marchio del Gruppo si colloca inoltre nella fascia più elevata della classificazione elaborata da Brand Finance, quella riservata agli “Extremely Strong”, ed è l’unico in Italia a raggiungere il rating massimo AAA+.

Un dato che assume ancora più valore considerando il contesto nel quale è stata effettuata la rilevazione. Secondo l’analisi di Brand Finance, infatti, le tensioni internazionali degli ultimi anni, dalla guerra in Ucraina alle crisi in Medio Oriente, hanno contribuito nel nostro Paese ad alimentare crescenti preoccupazioni tra i consumatori e contribuito a una flessione della fiducia, in generale, nei confronti dei marchi del settore.

Per Enel, dunque, il consolidamento della propria valutazione internazionale conferma la capacità del Gruppo di mantenere una presenza forte e riconoscibile nei diversi mercati globali, valorizzando al contempo il profondo rapporto costruito negli anni con i consumatori e il mercato italiano.