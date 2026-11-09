Ex Ilva, scaduti i termini. Ultima chance per Jindal

Dopo la chiusura degli altoforni è arrivato un altro momento verità per l’ex Ilva. Entro la mezzanotte di ieri i commissari hanno ricevuto le offerte per l’area a freddo, ovvero per gli impianti di trasformazione dell’acciaio che potrebbero dare ancora un futuro al siderurgico e a una parte dei suoi dipendenti. Secondo le indiscrezioni raccolte ieri fino alle 22, quando il Giornale è andato in stampa, nessuna offerta era ancora pervenuta.

Prima della chiusura del bando internazionale per rilevare gli stabilimenti di Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi, dovrebbe però palesarsi almeno un’offerta. L’esito sarà chiaro solo oggi, ma in campo dovrebbe esserci in extremis (e nuovamente) Jindal.

Gli indiani avevano già manifestato interesse per l’ex Ilva, salvo poi allontanarsi dall’operazione e guardare alla tedesca ThyssenKrupp, senza arrivare a una conclusione. Ora il gruppo è tornato in gioco, ma deve fare i conti con un contesto industriale profondamente diverso. Nel nuovo scenario post-Cassazione, l’area a freddo sarebbe rifornita con l’approvvigionamento di bramme dall’estero, in particolare dall’Oman. Già nella precedente proposta il gruppo aveva contemplato l’importazione di semilavorati. Il progetto prevedeva inoltre la costruzione di un forno elettrico da 2 milioni di tonnellate, affiancato dall’importazione di quattro milioni di tonnellate di bramme. Flacks Group, invece, si è di fatto sfilato dalla gara per l’ex Ilva. «Saremo in grado di aggiornare la nostra offerta solo dopo aver incontrato la premier Meloni», spiega una fonte vicina al fondo americano di private equity, a poche ore dal termine per presentare le offerte vincolanti. Negli scorsi giorni Flacks aveva comunicato di essere in attesa di una convocazione del governo per discutere della sua proposta, ma l’incontro non è mai arrivato. Fuori dalla partita anche la ceca Ce Industries, e gli azeri di Baku Steel, che nella prima gara erano stati considerati tra i principali favoriti, prima di rinunciare all’operazione a causa dei veti pugliesi sulla nave rigassificatrice destinata ad alimentare anche i futuri forni elettrici. Il vero punto interrogativo riguarda gli imprenditori italiani. Federacciai, guidata da Antonio Gozzi, aveva manifestato interesse per l’operazione, coinvolgendo nomi importanti della siderurgia nazionale come Marcegaglia, Arvedi, Duferco, Acciaierie Venete, Feralpi e Anghileri. La cordata ha esaminato i dati economici e societari e ha visitato gli stabilimenti. Un percorso di approfondimento che, tuttavia, avrebbe fatto emergere numerose riserve. Da più parti è stata espressa la volontà di disimpegnarsi, ma Gozzi ha precisato che Federacciai non ha comunicato ufficialmente alcuna decisione in questo senso. Negli ultimi giorni le attenzioni si sono spostate rapidamente dalla cordata tricolore ad Arvedi. Il gruppo cremonese è uno dei nomi più importanti tra quelli coinvolti nella cordata. In passato aveva già tentato di entrare nell’ex Ilva attraverso Acciaitalia, nel 2016-2017, insieme a Jindal e Cdp, senza riuscire a prevalere su ArcelorMittal.

La possibilità che Arvedi possa valutare un percorso autonomo, eventualmente attraverso una trattativa diretta con il Governo (e che ne preveda un forte coinvolgimento), resta un’ipotesi sul tavolo.