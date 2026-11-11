Fiera Milano, ricavi in forte crescita a 293,7 milioni

Risultati in forte crescita per Fiera Milano nei primi nove mesi del 2026 con ricavi a 293,7 milioni di euro, in crescita del 26,7% rispetto ai 231,8 milioni registrati nei primi nove mesi del 2025 (+61,9 milioni) e in aumento rispetto ai 184,5 milioni dei primi nove mesi del 2024; Ebitda pari a 89,9 milioni, +25,6% rispetto ai 71,6 milioni dei primi nove mesi del 2025 (+18,3 milioni) rispetto ai 62,4 milioni dei primi nove mesi del 2024; risultato netto pari a 32,7 milioni in crescita del 91,7% rispetto ai 17,1 milioni dei primi nove mesi del 2025 e in miglioramento rispetto ai 15,6 milioni nei primi nove mesi del 2024; indebitamento finanziario netto ante effetti Ifrs 161: disponibilità finanziaria netta al 30 settembre 2026 di 88,3 milioni, rispetto ai 157,2 milioni al 31 dicembre 2025. Sono questi i risultati consolidati al 30 settembre 2026 approvati dal consiglio di amministrazione di Fiera Milano Spa che ne confermano il ruolo di leader in Italia e uno dei più importanti operatori integrati a livello internazionale nel settore fieristico e congressuale.

“I risultati conseguiti e la maggiore visibilità sull’andamento dell’ultima parte dell’esercizio ci consentono di rivedere ulteriormente al rialzo le nostre previsioni di redditività per il 2026, portando la guidance Ebitda a 110-115 milioni di euro, rispetto al precedente intervallo di 100-110 milioni. È un segnale particolarmente positivo, soprattutto in un contesto macroeconomico e geopolitico caratterizzato da incertezza e volatilità, che conferma la capacità di Fiera Milano di consolidare le proprie performance e tradurre i risultati operativi in una crescente redditività - commenta Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano -. Confermiamo anche l’attesa di ricavi nella parte alta dell’intervallo di guidance, tra 380 e 400 milioni di euro. Nei primi nove mesi abbiamo registrato una crescita dei ricavi del 27% e dell’Ebitda del 26% rispetto allo stesso periodo del 2025, accompagnata da un significativo miglioramento del risultato netto”.

“Questo riflette il contributo delle attività legate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, la qualità del nostro portafoglio manifestazioni, l’ andamento positivo del business congressuale e il progressivo ampliamento del perimetro del Gruppo attraverso le acquisizioni realizzate - aggiunge Conci -. Cphi ed Eicma hanno registrato risultati superiori alle attese, accompagnati da una domanda dinamica di servizi fieristici e di allestimento. Il comparto congressuale continua a esprimere performance migliori delle previsioni, confermando le opportunità di sviluppo di questa attività. Guardiamo alla chiusura dell’esercizio con fiducia consapevoli che, nonostante il contributo straordinario dei Giochi Olimpici e l’ampliamento del perimetro del Gruppo, il confronto con il 2025 risente di un calendario fieristico sfavorevole. La capacità di migliorare ancora le nostre previsioni di redditività è una conferma della forza del Gruppo e della solidità delle sue fondamenta industriali”.

Crescita che si avvale anche dell’integrazione della sostenibilità nelle strategie e nei processi aziendali, che trova conferma anche nel nuovo rating Esg assegnato da Sustainalytics, migliorato del 35% rispetto al 2022. Percorso, spiega Francesco Conci, “che intendiamo rafforzare e sviluppare nell’ambito del nuovo Piano Strategico 2027-2031, che presenteremo nel primo trimestre del prossimo anno e definirà le priorità per consolidare il nostro posizionamento competitivo, valorizzare le opportunità di crescita e rafforzare ulteriormente la presenza sui mercati nazionali e internazionali”.

Nei primi nove mesi del 2026 i ricavi consolidati ammontano a 293,7 milioni di euro, in aumento di 61,9 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2025 spinti dalle 48 manifestazioni fieristiche (33 in Italia e 15 all’estero, 26 direttamente organizzate da Fiera e 22 ospitate), 70 eventi congressuali con 1.174.287 metri quadrati totali occupati.

Risultato principalmente riconducibile alle attività legate ai Giochi Olimpici Invernali, sia per l’utilizzo delle venue e la realizzazione delle infrastrutture temporanee nel quartiere fieristico di Rho, sia per l’impiego della venue di Milano destinata a ospitare il Main Media Centre. Effetti positivi dovuti alla crescita dei ricavi nei servizi di logistica e allestimento, sostenuta dall’acquisizione del Gruppo Expotrans, perfezionata nel secondo trimestre 2025 e di Stipa Spa acquisita nel primo trimestre dell’anno oltre al consolidamento integrale di MiCo DMC Srl dal 1° gennaio 2026.

Sul mercato internazionale, i ricavi del settore Attività Fieristiche Estero nei primi nove mesi si è attestato a 5,7 milioni di euro, in aumento di 1,4 milioni rispetto ai 4,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2025.

Il settore Congressi ha registrato ricavi di 63 milioni di euro, in aumento di 17,7 milioni di riconducibile in particolare all’utilizzo di Allianz MiCo quale Main Media Centre dei Giochi Olimpici Invernali, sede delle attività di produzione, gestione e distribuzione dei contenuti audiovisivi per i broadcaster internazionali e al consolidamento integrale di MiCo Dmc. Nel secondo trimestre, accanto alle attività olimpiche, Allianz MiCo ha ospitato un importante calendario di congressi, eventi business e manifestazioni internazionali.