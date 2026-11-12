Flutter SpA, nasce la struttura per la crescita nella regione Southern Europe & Africa

La regione Southern Europe & Africa (SEA) di Flutter, il più grande operatore al mondo nel settore delle scommesse sportive online e dell’iGaming, entra in una nuova fase del percorso di sviluppo con la nascita di Flutter S.p.A., nuova denominazione di Sisal S.p.A. in corso di iscrizione al Registro delle Imprese.

Flutter S.p.A. sarà la società capogruppo che controlla le entità concessionarie del Gruppo in Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Turchia e Marocco e rappresenterà l’entità legale di riferimento per la regione Southern Europe & Africa, con la responsabilità di guidare lo sviluppo strategico e la crescita.

I brand Sisal, Snai e PokerStars continueranno a operare sul mercato mantenendo intatte le rispettive identità, il proprio posizionamento e il rapporto consolidato con i clienti. L’evoluzione della struttura societaria in Italia - si sottolinea in una nota - ha l’obiettivo di semplificare i processi, rafforzare la collaborazione tra le diverse realtà del Gruppo e rendere l’organizzazione ancora più efficace, pronta a cogliere le opportunità offerte da un settore in costante trasformazione.

“Il nostro settore sta attraversando una fase di profonda trasformazione e consolidamento, in cui scala, velocità e capacità di investimento sono fattori sempre più determinanti - spiega Roberto Di Fonzo, Ceo Southern Europe & Africa di Flutter -. Con Flutter S.p.A. riuniamo sotto un’unica guida sei mercati e tre dei brand più importanti del gioco legale, rafforzando il nostro posizionamento competitivo. Questa nuova struttura ci consentirà di accelerare l’innovazione, valorizzare le competenze del Gruppo e investire con maggiore efficacia nello sviluppo dell’offerta e dell’esperienza cliente. Un passaggio strategico che ci permetterà di consolidare la nostra leadership nei mercati chiave e affrontare da protagonisti la prossima fase di evoluzione del mercato”.

Definita anche una nuova struttura organizzativa, progettata per valorizzare le competenze presenti nel Gruppo e rispondere con maggiore rapidità ed efficacia alle trasformazioni tecnologiche, competitive e regolatorie del settore. In Italia, il nuovo modello organizzativo sarà focalizzato sui canali di business e prevederà l’integrazione delle attività di Sisal, Snai e PokerStars all’interno di due nuove funzioni: Digital Italy, dedicata allo sviluppo e alla gestione delle attività digitali e Retail & Omnichannel Italy, responsabile del network fisico e dell’integrazione tra i diversi canali, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più coerente e integrata ai clienti.

A guidare Flutter SEA in questa nuova fase sarà il Leadership Team, coordinato dal Ceo Roberto Di Fonzo e composto da: Paola Bausano, Chief Product Officer; Manuela Belmonte, Chief Legal & Risk Officer; Francesco Borsetti, Chief Digital Italy Officer; Sian Carson, Chief People Officer; Selim Ergün, Managing Director Sisal Şans (Turchia); Massimo Ingrassia, Chief Retail & Omnichannel Italy Officer; Mario Martinelli, Chief Technology Officer; Laura Orsini, Chief Financial Officer; Rosangela Robbiani, Chief Public Affairs Officer; Enrico Rusi, Chief Transformation Officer.