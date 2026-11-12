Giovanni Brianza: “Edison Next gioca in squadra per la competitività”

Ridurre i costi energetici e rafforzare la competitività delle imprese italiane: sono le due opportunità offerte dalla decarbonizzazione del calore industriale. Giovanni Brianza, CEO di Edison Next, illustra le potenzialità delle tecnologie disponibili, il ruolo dei distretti industriali e le prospettive di sviluppo delle filiere nazionali sui mercati internazionali.

Quali sono le opportunità per la decarbonizzazione del calore industriale in Italia?

«Ne abbiamo individuate tre, con orizzonti temporali diversi. La prima riguarda le biomasse legnose da filiera corta, che hanno un potenziale massimo equivalente a 4,5 miliardi di metri cubi di gas, oltre un terzo della domanda industriale di calore. La seconda è la geotermia, finora utilizzata soprattutto per produrre energia elettrica, che potrebbe fornire calore ai distretti industriali situati in prossimità dei giacimenti. Infine, la cattura e lo stoccaggio della CO2, che permette di raccogliere l’anidride carbonica prodotta dalle industrie e immagazzinarla nel sottosuolo».

Quali fattori frenano la diffusione di queste tecnologie?

«Nel caso delle biomasse legnose, la priorità è strutturare una filiera di raccolta e approvvigionamento che garantisca agli operatori industriali una disponibilità costante di materia prima. Lo sviluppo della geotermia richiede invece un maggiore coordinamento tra i soggetti che gestiscono le risorse e i distretti industriali che potrebbero beneficiarne. Più complesso il percorso della cattura e dello stoccaggio della CO2, per il quale sono necessari importanti incentivi pubblici».

In che modo i distretti industriali, caratterizzati dalla concentrazione di imprese e attività produttive specializzate, possono favorire gli investimenti energetici?

«L’aggregazione della domanda è fondamentale per lo sviluppo di queste tecnologie, perché consente di realizzare impianti di maggiori dimensioni e valorizzare le competenze disponibili. I distretti industriali rappresentano una peculiarità del sistema produttivo italiano e possono favorire questo processo. Gli operatori energetici possono sostenere gli investimenti attraverso modelli specifici, ad esempio ESCO, adottato da Edison Next: finanziamo e realizziamo gli impianti, gestendoli fino al recupero dell’investimento, per poi trasferirne la disponibilità al distretto o all’operatore individuato».

La transizione energetica può dare impulso all’industria italiana delle tecnologie. Quali condizioni sono necessarie per rafforzare le filiere nazionali?

«Dobbiamo partire dalle risorse disponibili, valorizzare i distretti industriali e investire nelle filiere tecnologiche competitive a livello internazionale. L’obiettivo deve essere quello di trasformare la transizione energetica in un’opportunità di crescita per il sistema produttivo. L’impiego delle risorse pubbliche dovrebbe favorire lo sviluppo di tecnologie italiane ed europee da esportare, anziché limitarsi a incentivare la domanda interna».