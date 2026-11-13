Gruppo San Donato, Rotelli presidente

Gruppo San Donato rinnova il vertice e affida la nuova fase alla famiglia Rotelli. Marco Rotelli è il nuovo presidente, Gilda Gastaldi Rotelli assume la presidenza onoraria, Marco Centenari è confermato amministratore delegato e Nicola Grigoletto diventa vicepresidente. Lasciano il consiglio l’ex ministro Angelino Alfano, presidente dal 2019, e Kamel Ghribi, vicepresidente dallo stesso anno, che ha accompagnato lo sviluppo internazionale del gruppo. Entrano tre indipendenti: Giuseppe Tinelli, Marcella Panucci e Stefano Firpo. Il board, spiega una nota, riunisce la «continuità della storia e della gestione di Gsd e professionisti indipendenti con competenze in ambito istituzionale, economico, industriale, giuridico e di governance».

Il mandato punta sulla crescita dell’assistenza sanitaria, della ricerca e della didattica. Con oltre 5 milioni di pazienti l’anno, 61 centri medici tra cui 18 ospedali e più di 19mila collaboratori, di cui oltre 7.300 medici, il gruppo è un riferimento soprattutto nel Nord Italia. L’obiettivo è «valorizzare ulteriormente gli ospedali che» sono diventati «un pilastro della sanità lombarda e italiana», continuando a «investire in Italia negli ospedali, nelle tecnologie e nelle persone, generando nuova occupazione qualificata».

«Sono orgoglioso di portare avanti una storia famigliare iniziata nel 1957 e costruita grazie alla visione e all’impegno di generazioni di medici, ricercatori e professionisti», ha commentato Marco Rotelli, una storia «che ha reso i nostri ospedali un motivo di orgoglio per la sanità italiana». Ora, ha aggiunto, «sentiamo la responsabilità di valorizzare il nostro patrimonio di competenze e di eccellenze, continuando a investire nella qualità delle cure, nella ricerca e nella didattica, con la persona sempre al centro».