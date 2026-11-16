Hermes Centro Studi: regole più semplici e un’applicazione più rigorosa per fermare il contrabbando

I soli controlli alle frontiere non basteranno a fermare il mercato nero in Europa. Lo sostiene Hermes – Centro Studi Europeo nel nuovo studio pubblicato il 13 novembre. Il documento, intitolato Stopped at the Source: Ending the Black Market Through EU Competitiveness, invita a rendere più competitiva l’economia europea per contrastare alla fonte l’attività dei venditori illegali. Secondo lo studio, ridurre i costi che le imprese sostengono per rispettare le norme e coordinare le attività di controllo eliminerebbe il vantaggio di prezzo su cui fanno leva contraffattori e contrabbandieri. Nel 2025 le autorità dell’Unione europea hanno intercettato la cifra record di 196 milioni di articoli contraffatti, il 67% in più rispetto al 2024, per un valore complessivo di 6,3 miliardi di euro.

È quanto emerge dal rapporto congiunto dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e della Commissione europea. «Ogni giorno merci illegali e contraffatte invadono il mercato unico europeo», ha dichiarato Giovanni Kessler, presidente del Comitato scientifico di Hermes ed ex direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). «Occorre investire di più nei controlli per impedire agli operatori illegali di offrire prezzi inferiori a quelli praticati dalle imprese che rispettano le regole». Kessler, che in passato ha diretto l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), è un esperto riconosciuto in materia di frodi, contrabbando e tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Il mercato nero europeo interessa numerosi settori, dal falso vetro di Murano ai capi contraffatti della moda italiana, dai cosmetici falsi alle sigarette elettroniche illegali e pericolose. A Venzia, ad esempio, le associazioni di categoria stimano che fino al 70% degli articoli in vetro venduti come vetro di Murano sia falso. In tutti i casi esaminati, lo studio rileva la stessa dinamica. La complessità delle norme grava su chi le rispetta e avvantaggia chi le ignora. Più in generale, questa complessità frena la competitività europea. Nell’economia digitale, gli elevati costi di adeguamento alle norme hanno reso più difficile per le start-up tecnologiche europee attrarre investimenti e competere con i concorrenti internazionali. Nei settori in cui l’Europa ha semplificato le regole, sono aumentate sia la concorrenza sia la crescita. Il documento prende le mosse dalla tabella di marcia «Un’Europa, un mercato» e propone una nuova agenda per la competitività. Invita l’Unione europea a semplificare le regole esistenti, riesaminando la legislazione vigente, eliminando gli obblighi che si sovrappongono e riducendo gli oneri amministrativi superflui prima di introdurne di nuovi. Raccomanda inoltre di rafforzare e coordinare i controlli tra gli Stati membri, per impedire che le merci illegali entrino nel mercato unico attraverso i punti di ingresso più vulnerabili. Propone infine di valutare la regolamentazione sulla base dei risultati concreti, compresi gli effetti sui prezzi, sulla competitività e sulle attività illegali, anziché in base al numero di norme adottate.

L’Europa non deve scegliere tra la lotta al mercato nero e la propria competitività. Secondo lo studio, la difesa più efficace contro il mercato nero è un’economia europea competitiva, che dia alle imprese che rispettano le regole lo spazio per crescere e prosperare.