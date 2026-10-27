Il Forum di Moneta in diretta | Aznar: “La democrazia di oggi ha dei problemi”. Tronchetti Provera: “La crescita ha bisogno di fiducia”. Descalzi: “Si combatte per la supremazia dell’energia”

Nella suggestiva cornice di Palazzo Colonna a Roma ha preso il via il Forum economico di Moneta “Competere nel nuovo scenario globale”. L’appuntamento è stato ideato come spazio di dialogo e collaborazione tra mondo imprenditoriale, grandi capitali e vertici politici d’Italia ed Europa. Ad animare i dibattiti con i principali esponenti del panorama politico ed economico, sia interno che internazionale, sono le firme de Il Giornale: il direttore Tommaso Cerno, il vicedirettore Nicola Porro, il vicedirettore Fabrizio Massaro, alla guida anche del settimanale economico Moneta, e la giornalista e conduttrice Hoara Borselli. Tra i momenti più attesi del programma figura la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Cerno: “Forum di parole semplici”

“Che ruolo avremo noi come sistema ed esseri umani? La tecnologia ci porta dove vogliamo o dove non sappiamo gestire? Questo è un Forum di parole semplice e non è un caso che sia organizzato da Il Giornale e da Moneta, il suo settimanale. Se ci pensate, queste due parole sono parole ataviche: quando Montanelli scelse di farlo nascere scelse il nome proprio che era stato inventato insieme alla stampa. E la moneta è il fondamento stesso dell’economia”, ha spiegato il direttore Cerno dal palco.

Rocca: “Dobbiamo ripensare le nostre certezze”

“Ciò che sta accadendo nel mondo ci impone a ripensare le nostre certezze. La domanda è come il nostro sistema possa reagire. Le democrazie si rafforzano quando possono offrire risposte complete ed è su questo terreno che dobbiamo misurarci”, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Panel: Nuovi equilibri globali | Aznar: “La democrazia liberale oggi ha dei problemi”

“Sono un liberale democratico, difendo la democrazia liberale e penso che abbia tre problemi: la crescita dei regimi autoritari, populismo e conseguenze della rivoluzione tecnologica che minano i pilastri delle democrazie. Questa è l’Europa di oggi”, ha dichiarato Josè Maria Aznar, ex presidente del governo spagnolo.

Zappia: “La spinta verso il populismo è un problema comune

“Non esiste solo bianco e nero, ci sono anche altre sfumature, abbiamo avuto già una presidenza di Trump che ci aveva fatto capire le sfide a cui ci saremo affacciati. Credo che durante la prima amministrazione Trump abbiamo vissuto un modo diverso di vivere queste relazioni transaltrnctiche, non penso siano morte, sono cambiate ed è una sfida per noi da questa parte dell’Atlantico. Ed è difficile per noi vedere un alleato che agisce e reagisce in questo modo. La spinta verso il populismo sta diventando un problema comune, purtroppo, e la risposta delle democrazie liberali è di fondamentale importanza. Sarà una sfida ristabilire gli equilibri, l’Europa sta già facendo tanto, tante cose sono cambiate in questi due anni anni”, così ha dichiarato Mariangela Zappia, presidente di Ispi, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.

Tronchetti Provera: “La crescita ha bisogno di fiducia”

“Dobbiamo guardare da due parti: uno è l’impatto della crescita, che ha bisogno di fiducia, la mancanza di fiducia riduce la crescita- Il continuo impatto sull’economia globale sarà sempre negativo. Se guardiamo i Paesi individuali anche qui c’è il problema della fiducia: l’immigrazione, i problemi della classe media che cerca impiego… Sono i principali driver del populismo. Le uniche risposte non sono quelle che le persone vogliono sentire. Non è abbastanza dire qualcosa e basta, le persone hanno bisogno di azione per riportare la fidcuia e se non passiamo dalle parole ai fatti, il populismo prevarrà”, ha dichiarato Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo Pirelli.

Keyu Jin: “La Cina sta cambiando rapidamente rispetto all’economia globale”

“Qualche anno fa anche in Europa la proprietà intellettuale è stata inserita all’interno sul tavolo delle discussioni e anche la Cina ha fatto passi avanti inquietanti uesto senso. L’economia cinese agisce in modo diverso ma è un fatto che guardando alla maggioranza della popolazione cinese molti escono per lo studio e lo facevano vent’anni fa e ora restano in Cina. La Cina rispetto all’economia globale sta cambiando rapidamente non solo nella produzione, che non è sostenibile sul lungo termine, ma dato che questa nazione ha una grande capacità di produzione, tecnologia e scaling, questo che vediamo ci fanno domandare se la Cina diventerà uno degli attori maggiori nella tecnologia, nei trasferimento tecnologici e nell’avanzamento”, ha dichiarato Keyu Jin, chair Institute for Geoeconomics, Hong Kong University of Science and Technology, autrice del libro “The New China Playbook”.

“La nazione è stata in grado di tratte beneficio da queste relazioni, creare nuove frontiere e accordi ed è u na strategia molto diversa da quella applicata dagli Stati Uniti. Ci sono soltanto 2 o 3 economie in grado di arrivare ai livelli della Cina perché la pianificazione dell’economia è iniziata almeno 15 anni fa. Noi puntiamo molto sull’autonomia e sulla finanza, ci sono 200 società di economia che ci aiutano a migliorare il nostro Paese. Vediamo diverse alleanze sugli export. Se guardiamo il resto del mondo, dobbiamo guardare oltre l’Occidente”.

I motori della competitività | Descalzi: “Si combatte per la supremazia dell’energia”

“Si sta combattendo per chi avrà la supremazia dell’energia, chi l’ha adesso sono gli Usa i Paesi del Golfo, la Russia. Cos’era la caratteristica fino a un ceto punto: andavi quasi nei negozi e la compravi, perché la Russia era autonoma e ti vendeva un prodotto, i Paesi del Golfo lo stesso. Nel resto del mondo non è così e per poter andare a comprare oli e gas devi investire, prendere dei rischi, e poi vendi e devi mettere un sacco di soldi. È un mondo molto diverso perché i “negozi” hanno un problema”, ha spiegato Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni.

“Perché il prezzo è a 126 dollari al barile? Perché i noli, le assicurazioni, sono aumentati tantissimo. Se dal Golfo mando una nave a Rotterdam ho un costo di circa 40 dollari al barile, quindi se il prezzo fosse 70 ci devi aggiungere questi 40 perché un discorso di sicurezza: non manca tanto il volume ma è tutta la parte di logistica che ha costi altissimi. Questo ha creato un cambiamento di geografie e interessi. Gli Usa la gara dell’energia la facevano prima e ora ancora di più. L’America ha bisogno di più energia perché sta crescendo, con data center e Ai e hanno bisogno di energia, e l’energia è quasi a plateau e ora deve dare energia e gas all’Europa, guadagnandoci, e ha bisogno nuove fonti: Argentina, Venezuela, Guyana. C’è una energy dominance per avere energia per il futuro”.

“La Cina non ha l’energia, produce ma non è sufficiente per la popolazione la grande crescita. C’è un problema in questa crescita, perché manca tutta quella che viene dal Golfo, quindi bisogna capire quanto dura perché più dura e più la Cina è in crisi”.

“L’Europa ha un grandissimo mercato, è molto ricco, se è vittima è colpa dell’Europa. Se l’Europa non capisce che la competizione è sull’avere o no energia, sarà colpa di chi in Europa ha considerato l’energia qualcosa di accessorio e non centrale”.

“Si parla di energia dalla guerra in Ucraina, prima il problema era rimpiazzare tutto con le rinnovabili o un sistema elettrico. Non ha mai superato in Europa il 22% il grid elettrico, ma il problema è che l’elettricità è stata considerata come energia primaria ma è secondaria perché devi avere qualcosa per produrla. Quando si dice: dobbiamo elettrificare sembra che non si emetta CO2, ma per produrla l’hai già emessa”.

“La soluzione è aprire gli occhi: nuova leadership, pragmatismo, riattribuire alle tecnologie un valore di strumento che serve per il benessere delle persone e non per il fine ultimo”.

Marcegaglia: “La prima amministrazione von der Leyen ha fatto un disastro”

“La prima amministrazione von der Leyen ha fatto un disastro, ha fatto della decarbonizzazione un totem ideologico. Puntiamo a obiettivi obbligatori, man mano che passava il tempo gli obiettivi non venivano raggiunti e diventavano sempre più sfidanti. Si è dato un tempo di quali sono le tecnologie che potete usare e questo ha creato un problema enorme. Quello che è successo negli anni passati è stato un errore molto grave sull’energia e l’industria. La riduzione delle emissioni di CO2 è dovuta per metà a chiusura di impianti”, Emma Marcegaglia (Presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding).

“La nuova commissione, sulla spinta di alcuni governo (soprattutto italiano) sulla revisione di questo tema, ha attuato una rivisitazione. Rimane una situazione difficile con i Paesi del nord Europa che non hanno interesse a farlo, con la posizione di Francia e Germania non così chiara. Ma la commissione, con una lentezza che non è in linea con quello che sta succedendo nel resto del mondo, sta ripensando e rivedendo Ma non è una revisione complessiva. Vedo un ripensamento spinto dai governi, ma anche da Confindustria italiana, ma è un rallentare un processo, non un ripensamento complessivo. Sulla parte della difesa del trade alcune cose sono state fatte e l’Ue ha deciso di mettere delle clausole di salvaguardia. Cominciano processi di protezione ma devi stare attento, perché non lo puoi fare solo su un pezzo della catena di valore”