Il terzo trimestre di Stellantis: salgono i ricavi e perdite ridotte del 90%

Aumento dei ricavi netti nel terzo trimestre dell’1%, a 37,6 miliardi di euro, perdita netta a 0,5 miliardi, con un miglioramento del 90%, e guidance 2026 confermata. In attesa della call con gli analisti nella tarda mattinata, le azioni di Stellantis hanno aperto le contrattazioni con un balzo del 3,8 per cento.“Nel corso del trimestre - il commento ai dati del ceo Antonio Filosa - abbiamo compiuto ulteriori progressi nella prima fase di esecuzione del piano FaSTLAne 2030, con il lancio di nuovi prodotti, accelerando sulle partnership come programmato e conseguendo miglioramenti significativi su produzione e qualità. Parallelamente, il nostro Value Creation Program sta progredendo rapidamente, con benefici già nei risultati del trimestre e siamo sulla rotta per implementare, entro fine anno, almeno il 40% dei 6 miliardi di euro di efficienze complessive su base annua. Inoltre, confermiamo la nostra guida per il 2026 e l’aspettativa di generare un flusso di cassa industriale positivo nel 2027″.Nella nota che accompagna i dati trimestrali, Stellantis evidenzia come “si stia ricostruendo la copertura di mercato con nuovi prodotti: il lancio della Jeep Recon elettrica e della Peugeot E-208 GTi a cui, nei prossimi mesi, seguiranno altri 7 modelli”. Un capitolo a parte è riservato all’importanza delle partnership “che stanno diventando una leva strategica sempre più importante”.Leapmotor, in particolare, precisa il gruppo, “sta crescendo rapidamente, la localizzazione si sta espandendo e altre partnership strategiche aiuteranno a migliorare l’utilizzo della capacità produttiva, a impiegare il capitale in modo più efficiente e ad assorbire i costi fissi”.Stellantis ha intanto fissato per i prossimi 10 e 11 dicembre a Modena l’incontro durante il quale sarà fatta chiarezza sul futuro di Maserati e dello stabilimento di Cassino.