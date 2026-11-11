Ilva, acciaio e lavoro. Arvedi supera Jindal

Entra nel vivo l’analisi dei commissari sulle offerte di Jindal e Arvedi per l’ex Ilva di Taranto. Al momento mettendo sul piatto della bilancia i pro e i contro, la proposta del gruppo di Cremona è nettamente in vantaggio sul fronte occupazionale e su quello industriale. Secondo quanto risulta a il Giornale, infatti anche gli indiani prevederebbero due forni elettrici - una novità rispetto alla precedente offerta , ma la realizzazione del secondo sarebbe condizionata, e quindi non certa.

Questo significa che con gli indiani la produzione sarebbe molto inferiore a quella di Arvedi (2 milioni di tonnellate annue con il primo forno contro i 5 milioni di tonnellate dei cremonesi), in favore invece di un rapporto di crescente dipendenza dalle materie prime in arrivo dall’Oman. Nella proposta Jindal indica in 4 milioni di tonnellate annue la quota di bramme importata. Guardando invece al numero degli occupati, la prima fase ne prevede 3.000 per Arvedi e 2.000 per Jindal, la seconda fase, che porterebbe il livello a quota 5.000, è per ora assicurata solo con il progetto di Arvedi da 3 miliardi di investimenti. Quanto al futuro, le strade sembrano due: trasformare Taranto in un mini-complesso siderurgico che produce acciaio liquido da rottami e/o DRI, per poi laminarlo in loco, oppure (piano indiano) in un polo di rilaminazione e finitura alimentato da bramme importate.

La strada per un nuovo futuro, anche green, a Taranto appare però tutta in salita per Arvedi, figuriamoci per Jindal. Dopo che il cavaliere Giovanni Arvedi ha annunciato la propria discesa in campo mosso da senso di responsabilità («ci siamo sentiti come italiani, imprenditori siderurgici, imprenditori cristiani di fare la nostra offerta»), ieri l’Associazione dei Genitori Tarantini che aveva promosso il ricorso che ha portato alla chiusura dell’area a caldo, ha definito «offensiva» l’offerta di Arvedi: «Qui l’acciaio ha smesso di vivere. Taranto deve liberarsi della produzione di acciaio, qualsiasi essa sia, anche dalla laminazione a freddo. Abbiamo diritto a un futuro diverso», ha detto il portavoce Massimo Castellana rispetto all’offerta avanzata dal gruppo cremonese.

Diversa, invece, la reazione delle imprese dell’indotto ex Ilva, associate ad Aigi-Aepi, che accolgono «con favore, e come una svolta, la presentazione delle due offerte». Intanto ieri si è chiuso con un nulla di fatto il vertice al ministero del Lavoro con i sindacati sulla cigs fino a un massimo di 8.622 lavoratori