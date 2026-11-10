Ilva, Arvedi in pole “salvi” 5mila addetti

Nel testa a testa Jindal-Arvedi per l’area a freddo del siderurgico ex Ilva, il gruppo cremonese parte in vantaggio. Non solo per il consenso raccolto all’indomani della formalizzazione dell’offerta arrivata alla mezzanotte dell’8 novembre: una soluzione italiana, ora che la cordata di Federacciai è uscita di scena, è comunque preferita. A fare la differenza potrebbero infatti essere sia il piano occupazionale, sia il progetto industriale. Al momento si parla ancora di indiscrezioni, ma da un primo esame delle proposte e secondo quanto raccolto da il Giornale, la soluzione Arvedi permetterebbe a regime (tra 4-5 anni) di occupare 5mila addetti circa, di cui 3mila in una prima fase (di due anni) in cui costruire il primo dei due forni elettrici ipotizzati dal piano.

«Ci siamo sentiti come italiani, imprenditori siderurgici, imprenditori cristiani di fare la nostra offerta subordinata ad alcune condizioni sospensive», ha specificato Arvedi in una nota, sottolineando che tra queste figurano «l’approvazione, l’accoglimento, l’apprezzamento del nostro lavoro e dei nostri piani industriale, ambientale, occupazionale e sociale da parte delle Istituzioni e della Comunità di Taranto», elementi in assenza dei quali «riteniamo non sarà possibile procedere». Insomma, tra le condizioni, il gruppo italiano pone questa volta un consenso (probabilmente scritto) a quanto si andrà a progettare a Taranto per evitare che, in corsa, si torni in aula per l’opposizione di qualche comitato o ente politico. Da ricordare che il ricorso che ha portato alla chiusura dell’area a caldo era stato promosso anche dalla Regione Puglia di Antonio Decaro. Il riferimento di Arvedi è in particolare al Dri, l’impianto di preridotto che deve alimentare i forni elettrici, e che il gruppo subordina al consenso della comunità locale. Quanto alla Liguria, gli stabilimenti del Nord torneranno a lavorare a regime approvvigionati in una prima fase da materia prima importata.

Quanto a Jindal, la nuova offerta non si discosterebbe molto dalla precedente: 3mila addetti e un forno elettrico a Taranto con il ricorso a bramme importate in gran parte dall’Oman per alimentare i laminatoi. In attesa di conoscere maggiori dettagli, ieri il presidente di Federacciai Antonio Gozzi, ha espresso «pieno sostegno» all’iniziativa di Arvedi, la quale «con il suo progetto di decarbonizzazione e rilancio del sito di Taranto, rappresenta un passaggio di grande valore strategico». Nessuna commento, invece, dagli indiani di Jindal, mentre a prendere parola sono state le forze sindacali. «È indispensabile che il Governo convochi quanto prima le organizzazioni sindacali a Palazzo Chigi», spiegano in una nota congiunta Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil.