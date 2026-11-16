Imprese: “Innovare. La sfida di Prometeo”. L’evento del Giornale e Moneta in diretta

Di fronte ad un mondo in rapida evoluzione, che affronta cambiamenti talmente repentini che facciamo fatica a stare al passo, la corsa all’innovazione solleva interrogativi sulle nostre responsabilità e anche sui timori delle persone. Come si può muoversi lungo questa via, facendo sì che non sia la paura ma il bene dell’umanità ad accompagnarla? Questa è la domanda che accompagna l’evento del Giornale “Innovare. La sfida di Prometeo”, organizzato presso la Fondazione Feltrinelli in collaborazione con il settimanale economico Moneta.

Il riferimento al mito greco nel titolo non è casuale, ma incarna lo spirito dell’evento. Nel suo intervento di apertura, il direttore del Giornale Tommaso Cerno ricorda che “Prometeo rubò il fuoco agli dei per consegnarlo agli uomini. Oggi abbiamo come l’impressione che invece ci sia qualche divinità, qualcosa di più grande di noi, anche se di nostra invenzione: una tecnologia che da un lato ci dice il futuro è vicino, dall’altro ci spaventa, che viene tolta agli uomini”. Da questo punto di vista, il mito di Prometeo ci invita a riflettere “su che cosa siamo noi, che cosa sono le nostre invenzioni, quando davvero possono servire e a cosa e quanto questo porti a dover inventare un nuovo umanesimo. Cioè a comprendere che cosa noi facciamo perché quella tecnologia sia davvero utile e, come vediamo in queste ore, non spaventosa, non capace di mettere nella nostra mente, nella nostra vita, il timore che qualcosa possa improvvisamente cambiare”.

La tecnologia non ci spaventi, serve un nuovo umanesimo

L’evento è anche l’occasione per ricordare il famoso reporter di guerra Toni Capuozzo, scomparso pochi giorni fa. Il direttore Cerno, oggi presente ai solenni funerali, lo ricorda come “un grande giornalista, una specie di padre. Ha lasciato però un messaggio che c’entra molto con il nostro racconto: la sfida di Prometeo. Un grande reporter che ha guardato sempre con i suoi occhi, sempre dal vivo i drammi, le guerre, i confini, che sono anche le frontiere che scavalchiamo”.

Siamo di fronte ad una sfida importante. Sappiamo che deterrà questo grande pèotere dell’intelligenza artificiale comanderà il mondo e già vediamo la sfida in atto tra Stati Uniti e Cina. Sappiamo che questa sfida riguarda tutti noi e significa correre